Mujeres que triunfan sin pedir permiso en 'eWoman Mallorca'

En un mundo en el que ser hombre sigue siendo un plus, las mujeres que triunfan lo logran empoderándose, teniendo claro que no tienen que pedir permiso a nadie para alcanzar sus objetivos. Así se puso de manifiesto ayer en la tercera edición de eWoman Mallorca, jornada con mujeres que han logrado el éxito en su trayectoria profesional o al tomar las riendas de su vida. Cecilia Santos, directora de Banca Privada de CaixaBank en Balears; Anuska Menéndez, periodista, comunicadora y creadora de historias; Marisa Soler, profesora jubilada autora del libro 'Mientras quede mar'; Joana Maria Rosselló, fundadora de Ca Na Sibi, Healthy Cooking; Neus Cañellas, directora de marca de Som Hotels, y Coro Saldaña, consultora digital, fueron las ponentes del evento organizado por DIARIO de MALLORCA y Prensa Ibérica y patrocinado por CaixaBank y La Liga. Junto a ellas, Usoa Arregui, fundadora de Cambyo junto a Ignacio Alonso, guiaron a las asistentes durante un ejercicio de coaching.

Los mensajes a favor de perseguir los objetivos sin temor a ser juzgadas fueron una constante. "Hay que levantar la mano. A veces el que las mujeres seamos ambiciosas tiene una connotación negativa, pero la ambición femenina es muy buena", resaltó Cecilia Santos. "Las mujeres no tenemos que dirigir como los hombres. Lo bonito y la clave del éxito es que haya diversidad y no tenemos que perder nuestra esencia", añadió. Como último consejo para lograr el éxito Santos resaltó la necesidad de no dedicar las todo el tiempo al trabajo. "Para dirigir bien la mente tiene que estar descansada", sostuvo. Anuska Menéndez desarrolla conceptos globales que transmiten valor para marcas, eventos o diseñadores. Con constantes referencias a Billy Wilder, explicó en qué consiste su trabajo. "El reto son las emociones en el mundo digital", sostuvo Menéndez quien afirmó que "la formación es la base" pero en su caso lo más importante lo aprendió "con el cine".

Joana María Rosselló relató su trayectoria profesional, que comenzó como gerente de la empresa familiar en el sector de la automoción.

Explicó que , al cabo de muchos años, decidió cambiar totalmente el rumbo de su vida y convertir la cocina, que hasta entonces era su manera de relajarse, en su negocio. "En 22 días cumplo 55 años y he aprendido que la vida es puro aprendizaje y que nunca es tarde para algo que quieres. Cuando queráis algo, lanzaos de cabeza porque cuando nos quitamos el miedo, cuando saltamos, crecemos como personas", aconsejó a las asistentes.

Coro Saldaña comenzó su vida profesional como abogada hasta que a los 30 años decidió estudiar moda, en donde ha trabajado con importantes marcas compaginándolo con la iniciativa Woman in Tech y el programa Atelier de aceleración de 'start ups' de moda en España. Saldaña animó a las asistentes a asistir a sesiones de Fuckup Nights, un movimiento en el que se cuentan proyectos emprendedores a través del fracaso.

Marisa Soler, quien acabó de dar la vuelta al mundo en un velero, en el que estuvo ocho años, cuando ya estaba jubilada como profesora, animó a las presentes a perseguir sus objetivos y lo que les gusta. "Valemos mucho. Si queremos podemos mucho. Solo tenemos que atrevernos", afirmó.

Neus Cañellas explicó cómo surgió la idea de abrir el primer hotel exclusivamente para mujeres del mundo, Som Dona, en Portococristo, y relató como fueron abandonando ideas preconcebidas. "En realidad lo único especial de este hotel es el ambiente que crean ellas, las clientas", afirmó.

La directora de DIARIO de MALLORCA, Maria Ferrer, fue la encargada de dar la bienvenida a asistentes y ponentes, incidiendo en que las mujeres siguen jugando con desventaja en la sociedad. Como ejemplo, resaltó que para las elecciones de este domingo los candidatos a la presidencia del Gobierno "son todos hombres" y confió en que llegue un momento en el que "el éxito sea por la preparación" sin que influya el que alguien "lleve falda".



Coaching: El fin del "saboteador" del éxito de la mano de Cambyo

Usoa Arregui e Ignacio Alonso, de Cambyo Coaching, guiaron a los asistentes durante un ejercicio para detectar al "saboteador" que se interpone entre las personas y sus objetivos, identificándolo con sentimientos como el de "saturada, estresada, sobrepasada", entre otros. Por grupos, los asistentes a la jornada eWoman eligieron a modo de regalo sentimientos con los que liberarse de ese "enemigo", entre ellos el de confianza, valentía, alegría, poder o ternura.