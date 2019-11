Endesa inicia en Mallorca el reto de recorrer 7.000 kilómetros en coche eléctrico

Las instalaciones de Endesa en Palma ha sido escenario hoy de una iniciativa calificada como "aventura" y con la finalidad de que dentro de poco tiempo se convierta en unqa cosa habitual. Se trata del reto de recorrer 7.000 kilómetros en coche eléctrico, una distancia que en estos momentos se requiere de una logística importante para calcular los puntos de recarga, pero que los organizadores están convencido de en pocos años los coches eléctricos tendrán una gran presencia y su precio será mucho más competitivo.

La iniciativa es una colaboración entre Endesa y la revista Autopista, especializada en automoción, se llama e-Reto Movilidad Eléctrica Autopista by Endesa X. Luís Miguel Vitora, responsable de pruebas de Antopista. ha explicado que "a partir de hoy nada menos que 16 conductores distribuidos por parejas se irán relevando para conectar una a una las 47 capitales de provincia peninsulares en un recorrido de hasta 7.000 kilómetros por España". Vitoria ha calificado el reto como "una aventura que hoy es justamente eso, un desafío, ya que, aún, los puntos de carga no abundan en la red de carreteras y, hacer un viaje tan largo y continuado como el que planteamos, requiere mucha preparación logística". No obstante, el experto considera que en poco tiempo se multiplicarán los puntos de recarga y la evolución de las baterías es constante.

Por su parte, Carlos Ferrer, director de Distribución de Endesa, ha comentado que el objetivo de la empresa es que en los próximos años existan hasta 8.500 puntos de recarga en toda España. "Endesa y, en especial nuestro director territorial, ha querido hacer una apuesta fuerte por la movilidad eléctrica y en Baleares hemos sido pioneros en los puntos de recarga rápida con la finalidad de descarbonizar nuestras islas". Ferrer ha añadido que en las islas cuentan con uno 800 puntos para cargar las baterías a los vehículos eléctricos y unos 40 más están en tramitación.