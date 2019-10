La familia de una mujer ingresada por un tumor cerebral: "Llamamos a la ambulancia y no vino, nos sentimos desatendidos"

Una familia de Calvià asegura que el servicio de emergencias les dijo que un vehículo para su madre tardaría una hora por lo que decidieron trasladarla ellos. Dos días después, la paciente se encuentra ingresada con un tumor cerebral

Las siglas A.G.R. corresponden a una mujer de Calvià que ayer mismo no dudaba en declararse, tanto ella como sus hermanos, "muy mal". Nos sentimos desatendidos. Si la ambulancia del 061 que reclamamos con insistencia hubiera llegado, quizá mi madre no hubiera convulsionado. Y denunciamos esto porque no queremos que le pase a nadie. Que no vuelva a ocurrir que alguien pida una ambulancia y esta no acuda a una urgencia".

Este es el final de una emergencia sanitaria que comenzó el pasado martes sobre las siete de la tarde, momento en el que la familia de J.R.CH., una mujer de 72 años, realizaba infructuosas llamadas al 112 para reclamar una ambulancia porque su madre, que ya había tenido que acudir al centro de salud de Santa Ponça por la mañana, se encontraba mal, desorientada y con mareos, sin capacidad de reconocer a su propio marido.

Dos hermanos que se habían desplazado al domicilio paterno e intentaban conseguir una ambulancia para trasladar a su madre chocaron inicialmente con una fallo de la plataforma telefónica que gestiona las llamadas al 112 en todo el país. Su llamada desde Calvià fue contestada, aseguran, por los servicios del 112 de Madrid y Bilbao. En el 112 de Balears confirmaron el desajuste telefónico y la errónea remisión de la llamada de Calvià a la centralita de Madrid, pero no la de Bilbao de la que aseguraron no tener constancia.

En cualquier caso, pasadas las siete y media de la tarde el 112 de Balears recibe una llamada rebotada de su homólogo madrileño y aquí es cuando comienza la disparidad en las dos versiones.

Asegura la familia en todo momento que en el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU061) a donde les derivó el operador de emergencias por tratarse de una sanitaria se les dijo que la ambulancia iba a tardar en llegar más de una hora. También reclamaron la intervención de la Policía Local de Calvià. "Ellos tardaron poco más de cuatro minutos en llegar y hablaron también con el 112 para, al final, aconsejarnos que la lleváramos nosotros", asegura A.G.R:

El 112 admite que, en un programa en que los diferentes cuerpos de seguridad implicados en una emergencia interactúan y se comunican entre ellos, la patrulla de la Policía Local que acudió al domicilio calvianer consignó: "La familia asegura que en el 061 les han informado que la ambulancia tardaría como mínimo una hora y quieren que quede constancia".



Conversión acalorada

La versión del IB-Salut difiere bastante. Admite la posibilidad de que el hijo accediera a ellos un tanto ofuscado por el fallo de la derivación de su llamada a Madrid y, más tarde, por el hecho de que tanto el 112 de Balears como el 061 al que el primero le derivó después le exigieran que les facilitará sus datos personales, dos veces seguidas cuando llamaba para una emergencia médica.

"La conversación, que fue acalorada, duró unos trece minutos y la tenemos grabada. El médico regulador, tras escuchar los síntomas que refería el hijo, calificó la emergencia de urgente, el segundo nivel en el que enviamos la primera ambulancia que tengamos disponible. Y de hecho, le asignó el trabajo a una que estaba dejando a un paciente en Son Espases", explicaron desde el IB-Salut.

También revelaron que el interlocutor de la familia les preguntó insistentemente cuánto tiempo iba a tardar en llegar la ambulancia a su domicilio pero que ellos, tal y como tienen protocolizado, no facilitan esa información. "Pero el médico regulador le informó de que el servicio ya estaba asignado a una ambulancia a punto de acabar otro. En ningún momento se le dijo que se demoraría una hora", aseguran.

Continúa su relato de los hechos el IB-Salut asegurando que en otro momento de la conversación el hijo reclamó saber qué dispositivo asistencial les estaban enviando. Cuando se le comunicó que era una ambulancia de soporte vital básico (dotada con dos técnicos a diferencia de las UVIs móviles que llevan médico, enfermera y técnico), el familiar reclamó que un facultativo acudiera a su domicilio a lo que el médico regulador opuso que era preferible que fuera valorada por los servicios de urgencia de un hospital, siempre según la versión del IB-Salut.



"La llevaremos nosotros"

Ante un nuevo requerimiento del familiar para saber cuánto tardaría la ambulancia y una nueva negativa, el primero zanjó la cuestión diciendo: "Si no me lo quieren decir, la llevaremos nosotros". Habla bien de ellos que, tal y cómo les pidió el IB-Salut, llamaran de nuevo para anular la ambulancia una vez que decidieron llevarla en su coche.

J.R. CH., la madre, fue ingresada a las ocho de la noche del pasado martes en la Miramar. Nada más ingresar, sufrió convulsiones y un TAC concluyó que padece un tumor cerebral de pronóstico incierto. Sus hijos, pese a que saben que una llegada más rápida de la ambulancia no lo habría evitado, no entienden unos protocolos tan estrictos en unos momentos en los que la gente llama nerviosa porque al lado tiene a un ser querido en apuros. Y por ello se sienten desatendidos y estudian interponer una denuncia por omisión del deber de socorro contra el IB-Salut.