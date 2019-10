Asif Kapadia: "El cine nos hace mejores"

El Teatre Principal de Palma fue ayer el escenario de la inauguración del EMIFF (Evolution Mallorca International Film Festival), que este sopla sus ocho velas, un número que demuestra "solidez", según su directora Sandra Seeling.

En la sala se entregó el premio Evolution Vision al guionista y director de cine Asif Kapadia, galardonado con el Oscar al mejor largometraje documental por Amy (2016), autor del largometraje de The Warrior y documentales como Diego Maradona o Senna, entre otros. En su discurso, Kapadia se mostró cercano y agradecido: "Cuando empiezas en esto no piensas en la trayectoria que tendrás. No lo haces ni por el dinero ni por los premios ni por la fama. Lo haces porque quieres crear algo". Apuntó, además, que a él siempre le ha interesado la gente y que se considera aún un aprendiz. "Da igual de dónde seamos, nuestra lengua o nuestra cultura. El cine nos une. Lo hacemos porque creemos que puede hacer mejor el mundo y unir a la gente", manifestó el director, que recibió una gran ovación por parte del público, que llenó el Principal. La directora de cine Victòria Morell le entregó el premio a Kapadia.

Otra premiada de la noche fue la actriz Lena Headey (Cersei Lannister en Game of Thrones). No asistió a la gala pero envió un simpático vídeo en el que celebraba que la directora del festival fuera una mujer. La inauguración concluyó con el estreno de Come as you are, de Richard Wong, y el posterior coloquio con el director y los intérpretes.