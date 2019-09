Un padre acepta dos años de cárcel por abusar de su hija de 15 años

SUn padre ha aceptado hoy en la Audiencia de Palma una pena de dos años de prisión por abusar sexualmente en dos ocasiones de su hija de 15 años en el domicilio familiar en el norte de la isla a principios de febrero de 2017.

"Soy culpable, he llegado a un acuerdo con mi familia y mis hijos", ha indicado el acusado, de 56 años y de origen rumano, ante el tribunal de la sección segunda.

El sospechoso se enfrentaba a una petición de condena inicial de diez años de cárcel. La fiscalía hoy ha modificado su solicitud al apreciar tres circunstancias atenuantes: alcoholismo, confesión o colaboración con la justicia y reparación del daño, ya que el hombre ha indemnizado a su hija con 5.000 euros por el daño moral ocasionado. La acusación particular se ha adherido.

El encausado se ha conformado ante la sala con dos años de cárcel, cinco años de libertad vigilada y siete, de prohibición de aproximarse y comunicarse con la perjudicada. Además, también ha sido inhabilitado para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por un tiempo superior en cinco años.

El padre se ha declarado autor de un delito continuado de abuso sexual. La sentencia ya es firme. El tribunal le ha suspendido la pena de prisión durante cuatro años con la condición de que no vuelva a delinquir y se someta a un curso de educación sexual. "No tengo nada más que decir, normalmente no hago esas cosas, no me lo explico", ha manifestado el sospechoso.

Los hechos se remontan a principios de febrero de 2017, cuando el acusado residía con sus dos hijos menores en un domicilio en un pueblo del norte de la isla. En esas fechas, cuando su hija contaba con 15 años, les propuso que durmiesen todos juntos en su habitación. Una vez los tres se hallaban en la cama y aprovechando que su hijo dormía, el hombre se aproximó q la víctima y la sometió a tocamientos en los pechos y las nalgas. Trató de tocarle la zona genital, pero la adolescente le quitó las manos y se marchó a su dormitorio.

A la mañana siguiente, sobre las siete de la mañana, el padre se dirigió a la habitación de su hija, se metió en la cama con ella, la abrazó, la besó y de nuevo le tocó los pechos. Luego, intentó separarle las piernas, pero ella comenzó a chillar y a empujarle y él se marchó del cuarto. Horas más tarde, él le indicó que no contara nada de lo ocurrido a nadie.

Un juzgado de instrucción de Inca prohibió al sospechoso acercarse y comunicarse con sus dos hijos en mayo de 2017.