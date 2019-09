La líder de Vox en Elche denuncia a su marido por agresión y niega que sea violencia de género

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Elche investiga un supuesto caso de violencia de género en el que está implicada la líder de VOX Elche, Amparo Cerdá. La portavoz del partido de Santiago Abascal aseguró ayer que denunció a su exmarido por agresión, y negó que fuese un caso de violencia machista, cerrando filas con la ideología de su partido, que está en contra del Pacto contra la Violencia de Género.

La edil de VOX convocó por la tarde, y con carácter de urgencia a la prensa, para explicar que el pasado 3 de mayo, en plena campaña electoral para las municipales, presentó una denuncia por agresión contra su exmarido ante la Policía Nacional, y que esta acabó activando el protocolo que marca la ley, según dijo, "en contra de mi voluntad".

Para la edil de VOX lo que pasó el 3 de mayo "fue una agresión física puntual, y esto es lo que yo denuncié". De esta forma, Amparo Cerdá trató de asegurar que, siguiendo la línea que marca su partido, que está en contra del pacto estatal, "no está en mi propósito beneficiarme de esta denuncia, que automáticamente me convierte en víctima de violencia de género, y no me he visto beneficiada en ningún momento en mi proceso de divorcio por esta denuncia, y no lo voy a hacer, ya que soy absolutamente coherente con mi pensamiento y con mi partido. Lo contrario sería una traición a mi misma".

En esta misma línea, Amparo Cerdá dijo que "no he utilizado esta denuncia para beneficiarme en ningún tipo de negociación, ni para chantajear a nadie. Cualquier otra lectura de esta denuncia es una falta a la realidad y a la verdad de los hechos".

Rechazo

La líder de VOX en Elche aseguró además, rodeada por varios compañeros de su partido, que "esto es un tema personal, que no interfiere en mi labor como concejal, ni en el partido", y que "a pesar de mi insistencia en que se trataba de una agresión puntual, no podemos ir en contra de las leyes, que nos derivan al maltrato y a la violencia contra la mujer".

Amparo Cerdá siguió insistiendo ayer en numerosas ocasiones durante su comparecencia que su caso "no es violencia de género", y que ella es "un víctima de una agresión física puntual, y no una víctima de violencia de género, aunque la ley me defina como víctima de violencia de género".

En este sentido, la edil de VOX dijo que, para ella, "una víctima de violencia de género es una persona que vive en silencio un maltrato y una agresión continuada en el ámbito interfamiliar".

Finalmente, Amparo Cerdá pidió que "se respete la presunción de inocencia del hombre, ya que en todos los casos hay que esperar a que se pronuncien los jueces", ya que, además, añadió "la mujer se convierte en víctima automáticamente nada más empezar a hablar, porque la ley está estipulada así".