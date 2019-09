Baleares censura a los ministros Ábalos y Montero con el voto de Més y Podemos

El PSOE balear se quedó solo ayer en su negativa a censurar a los ministros de Fomento y de Hacienda del Gobierno de Pedro Sánchez, José Luís Ábalos y María Jesús Montero. Por 39 y 36 votos ambos fueron censurados con el voto de todos los socios del PSOE en Baleares, Podemos, Més, Més per Menorca y Gent per Formentera y los votos de los partidos de la oposición, PP, Ciudadanos y El Pi. Vox censuró al titular de Fomento pero no a la de Hacienda por entender que se trataba de "un paripé" de los partidos del Pacto.

El pleno del Parlament, marcado por la ausencia de la presidenta del Govern, Francina Armengol, debatió ayer una iniciativa presentada por Més per Menorca para "censurar la forma de proceder de la ministra María Jesús Montero por su ligereza al tratar los intereses de los ciudadanos de Balears", a raíz del bloqueo de 177 millones de la mejora de la financiación. Mientras que Més ya había anunciado que la apoyaría como "toque de atención" a la ministra, la sorpresa la dio Podemos, que la semana pasada presentaba una iniciativa sobre los 177 millones de la mano de los socialistas y ayer, después de la ruptura de la negociación para formar gobierno en Madrid, se desmarcó de sus socios de Govern.

El diputado de Més per Menorca, Pep Castells, fue el encargado de defender la iniciativa como "un gesto de dignidad y de llamar la atención de una ministra que ha jugado con los intereses de los ciudadanos de Balears". "Tienen la oportunidad de demostrar que la iniciativa de la semana pasada iba en serio", retó a los diputados socialistas que la semana pasada presentaron un texto exigiendo los 177 millones a Montero. Castells llegó a ser aplaudido simultáneamente por los diputados PP, Podemos, Ciudadanos Més y El Pi.

"Volvemos a debatir lo mismo y hoy venimos aquí con hechos y no parole", pronunció la diputada socialista Maria Antònia Truyols, después de que la portavoz de Podemos, Antònia Martín denunciara que su partido "no se fía" de la ministra y que sólo había habido "parole, parole, parole": "La ministra Montero ha comunicado que la situación se desbloqueará antes del mes de septiembre", puso como hecho Truyols.

"Lo que hace un mes era imposible, ahora es posible", ironizó el diputado popular Antoni Costa: "Y no ha habido ningún cambio, seguimos con el Gobierno en funciones y los presupuestos prorrogados. El único cambio es que ahora hay convocatoria de elecciones", señaló Costa, denunciando el "chantaje político" del PSOE con los 177 millones. Expresión en la que coincidió también el ponente del texto, Pep Castells.



Enmienda de GxF

A última hora y pese a que el PSOE trató de impedirlo, cediendo al final a petición del presidente del Parlament, Vicenç Thomàs, fue incorporada una enmienda de la diputada de Gent per Formentera, socios de coalición del PSOE en la isla pitiüsa, Silvia Tur, para "expresar el rechazo al desconocimiento y menosprecio que el ministro de Fomento José Luís Ábalos ha demostrado tener en relación a los problemas de la insularidad", después de sus palabras sobre el descuento de residentes del 75 por ciento y reclamarle "una declaración pública de rectificación" en la que garantice la bonificación para los ciudadanos de Balears.

"El señor Ábalos se merece dos buenas collejas verbales", anunció desde El Pi, Jaume Font, que su grupo apoyaría la enmienda. "Que miren la renta de la gente que utiliza el AVE o las autopistas del Estado", replicó el diputado regionalista las palabras del ministro.

Así, la censura a la ministra Montero salió con los 36 votos de PP, Podemos, Ciudadanos, Més, Més per Menorca, GxF y El Pi y 18 votos en contra del PSOE y de Vox., mientras que la de Ábalos lo hizo con 39 a favor y 18 en contra, al contar también con los votos de Vox.



El Pacto impide que el Parlament le pida "moderar" sus nombramientos

Los partidos del Pacto impidieron ayer con su voto que el Parlament inste al Govern a "moderar su política de nombramientos y no incrementar el organigrama". La iniciativa, presentada por Ciudadanos, incluía hasta diez puntos relativos a la política de nombramientos de los que ninguno salió adelante al no contar más que con el voto del PP y en algunos de El Pi o de Vox. Mientras la diputada de C's, Patricia Guasp, denunció que el aumento de altos cargos y asesores costará 1,5 millones al año, el PSOE le replicó apuntando al aumento de cargos en las comunidades donde el partido de Albert Rivera gobierna con el PP como Andalucía o Madrid. Podemos y Més apoyaron a los socialistas: "Necesitamos estructuras de Govern fuertes", pronunció la diputa podemita Esperança Sans.