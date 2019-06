De los virales a vicepresidenta del Parlament

"Psst, psst, eh..." Así empieza varios de sus vídeos con los que ha triunfado en las redes. Mensajes cargados de ironía y dirigidos a los principales líderes del país que durante la campaña la convirtieron en una de las revelaciones de Podemos en Balears. Ayer, saltó gracias al acuerdo de PSIB, Podemos y Més de los vídeos virales a ser la nueva vicepresidenta primera del Parlament balear.



Se trata de la ibicenca Gloria Santiago, quien ya se ha ganado en algunos círculos el nombre de "la diputada youtuber", si bien su gran plataforma ha sido Twitter. Fue el pasado mes de marzo cuando se lanzó por primera vez con uno de sus videomonólogos a las redes. Era en plena campaña y se dirigía al líder del PP Pablo Casado. El vídeo fue retuiteado más de 5.800 veces y recibió más de 11.500 retuits. En Instagram acumuló también hasta 4.400 reproducciónes. Ese fue el inicio.





Hola @pablocasado_ ! Estoy emocionada por la idea de que nos quieras poner escoltas para poder salir a la calle. Pero mira no, preferimos salir solas y volver vivas. No es tan difícil de entender, has estudiado en Harvard. Besis! :kissing_heart: pic.twitter.com/qRZdnGnzJK