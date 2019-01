'Padre de familia' dejará de hacer chistes homófobos

Hace ya casi 20 años que se estrenó 'Padre de familia', la comedia de animación creada por Seth MacFarlane. Desde entonces, los límites del humor han cambiado, obligando a la ficción a evolucionar al mismo tiempo. Tanto es así, que desde la serie aseguran que están "intentando dejar de hacer bromas sobre homosexuales", tal y como le dice Peter Griffin a Donald Trump en el último episodio.

"Si ves una serie de 2005 o 2006 y la comparas con una de 2018 o 2019, tendrán algunas diferencias", dijo el productor ejecutivo Alex Sulkin en una entrevista para TVLine. "Algunas de las cosas con las que estábamos cómodos diciendo y bromeando en aquel entonces, ahora entendemos que no son aceptables", agregó.

Según su compañero, el también productor ejecutivo Rich Appel, dar un paso atrás respecto a estos chistes que alguna vez fueron "aceptables" es más que obvio para una serie de larga duración. "Es casi exclusivo de 'Padre de familia', aunque puedo pensar en otra serie que ha estado en el aire más tiempo", apuntó Appel. "Pero si una serie ha estado literalmente en antena durante 20 años, la cultura cambia", añadió.

Y si algunos espectadores dudan de que se trate de una obligación por parte de la cadena, los productores insisten en que la eliminación de las bromas sobre homosexuales proviene de la sala de guionistas. "No pensamos: 'No nos lo permitirán'. No, nosotros también hemos cambiado. El clima es diferente, la cultura es diferente y nuestros puntos de vista son diferentes", aclaró Appel. "Han sido moldeados por la realidad que nos rodea, por lo que creo que la serie tiene que cambiar y evolucionar de muchas maneras diferentes". 'Padre de familia' debutó en Fox el 31 de enero de 1999 y ya suma un total de 17 temporadas y 336 episodios.