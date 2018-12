Profesores de concertada no cobran su salario íntegro desde septiembre

Profesores de la enseñanza concertada llevan sin cobrar su nómina íntegra desde septiembre. Algunos comenzaron a trabajar este curso y hasta finales de noviembre no han cobrado absolutamente nada (a no ser que su centro le haya adelantado el dinero con sus fondos propios). Otros solo han cobrado parte de su salario desde septiembre y confían en que este mes de diciembre ya les llegue el sueldo entero.

¿Por qué? Por un lado, porque hay centros que se han retrasado en el volcado de datos al sistema informático de la conselleria de Educación (GESTIB) o no lo han hecho correctamente (cada curso se les exige que sean más concretos y se controla cada vez más el proceso). Hay centros que han tenido que rehacer el proceso de volcado de datos hasta seis veces.

Por otro lado, porque el departamento de Nóminas va desbordado, una situación que no es nueva y que ya ha generado problemas similares en el pasado, aunque desde Educación insistieron a este diario que el problema sobre todo viene por los errores y retrasos de los centros a la hora de volcar los datos exactos en el GESTIB.

Desde septiembre el personal de Nóminas (seis trabajadores) ha ido tramitando la información que les llegaba de los centros, pero a día de hoy aún faltan por regular la situación de 67 escuelas concertadas del total de 117 que hay en las islas.

Hasta tal punto llega la necesidad de personal en este departamento que los trabajadores se han ofrecido a hacer horas extra por la tarde para ir adelantando tarea y lograr aclarar la situación de todos los colegios que faltan.

La directora general de Personal Docente, Rafi Sánchez, aceptó esta propuesta de los miembros de Nóminas, según expuso ella misma el pasado lunes en la mesa de enseñanza concertada que tuvo lugar en la sede de Educación.

Asimismo, en esta reunión se anunció una futura mesa técnica para tratar éste y otros temas urgentes como el proceso de regularización de titulaciones académicas y capacitaciones de lengua catalana.

"Me han ampliado el contrato este año y ahora hago también horas de Primaria, pero llevo sin cobrar esas horas desde septiembre", explicó a este diario una de las afectadas, "llamé a la Conselleria y me dijeron que eran pocos para tramitar las nóminas y que hacen lo que puede, que en noviembre dieron prioridad a que empezaran a cobrar el sueldo los que estaban a cero, aquellos profesores que empezaron este curso y que aún no habían cobrado nada desde septiembre".

A ella le han adelantado el dinero desde su colegio y hablando con varios compañeros, de su centro y otros, ha constatado que son muchos los afectados, pero que algunos están como resignados señalando que "no es la primera vez que pasa".

Desde USO constataron que "tanto en Planificación como en Personal Docente es evidente que faltan manos", algo que acaba afectando directamente a lo trabajadores docentes y al funcionamiento de los centros.