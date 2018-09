Capturan dos cerdos vietnamitas en un parque público de Inca

P. C.

Técnicos dely delhan capturadoque supuestamente habían sido liberados en el. El cerdo vietnamita es conocido también como cerdo tacita de té, una variedad de cerdo doméstico modificado por el humano para lograr tamaños pequeños. En un principio fueron utilizados para la experimentación y la investigación y posteriormente se popularizaron como animales de compañía o mascotas.

Àngel Garcia, concejal de Medio Ambiente de Inca lamenta "que aún haya personas que no asuman su responsabilidad para con sus mascotas y las abandonen cuando no pueden atenderlas o se vuelven molestas". Pero el edil insiste que en este caso "la irresponsabilidad es aún mayor puesto que estos animales no dejan de ser cerdos, hozan y escarban y podrían haber causado graves daños a la vegetación del parque o a la actividad agraria de las fincas y huertos colindantes.

El Ayuntamiento ha ofrecido ambos animales para que puedan ser adoptados por un nuevo propietario. De momento se encuentran en las instalaciones del CEPAD, en Natura Parc.