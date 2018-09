04.09.2018 | 23:26

Nuevas quejas en el Molinar: "Es ridículo que no señalicen el vertido"

"Es inconcebible y ridículo que no señalicen la prohibición del baño con una bandera roja, como las demás playas", afirma Catalina Bosch tras acudir ayer a s'Areneta, en el Molinar, con tres niños pequeños desde sa Indioteria. "Surrealista y nada profesional" fue su periplo para confirmar que se habían producido vertidos de fecales. "Llamé a la Policía Local, me enviaron al 112 y me remitieron al 010, donde no sabían qué ocurría y lo tuvieron que preguntar. Fue desesperante", lamenta. Solo quería corroborar los rumores de usuarios. En los anteriores vertidos de este verano, otros muchos bañistas de la playas del Molinar se quejaron de lo mismo, la falta de señalización.