Dimite el número dos del PP de Andratx, avergonzado con Gürtel

Elha comunicado hoy que se da de baja del partido al estar avergonzado tras conocer la, que condena al Partido Popular por beneficiarse del entramado corrupto dirigido por Francisco Correa.

En un duro escrito publicado en las redes sociales, Hoyos sostiene: "Hoy no es un buen día para la política y tampoco es un buen día para el conjunto del país. (...) Analizando con perspectiva la trayectoria del partido, me he dado cuenta de que no puedo seguir aquí y que es hora de decir basta, porque (el PP) no me representa".

El ya ex secretario 'popular' de Andratx expresa su confianza en que, "más pronto que tarde", España tenga como presidente "a una figura digna de respeto, más allá del partido al que pertenezca y, sobre todo, que su partido esté libre de toda sospecha de corrupción".

"Simplemente, tengo otra visión de la política. Considero que la democracia debe nutrirse de ejemplaridad y de respeto por las instituciones y los ciudadanos que representan. Por esa razón, hoy ha llegado la hora de decir basta", concluye Hoyos su escrito.