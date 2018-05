Hila remite al GOB a la fiscalía si sospecha de la vinculación del PSOE con Son Bordoy

El teniente de alcalde de Modelo de Ciudad y secretario general de la agrupación socialista de Palma del PSIB-PSOE,ha remitido esta mañana alcuya aprobación definitiva está pendiente del Govern balear . "Es lo que yo haría si tuviera cualquier sospecha de que se haya podido adoptar una decisión no ajustada al interés general".

El teniente de alcalde ha asegurado que la urbanización de Son Bordoy, que permitirá la construcción de 750 viviendas en 113 hectáreas situadas junto al Molinar, "es un tema que en estos momentos no me ocupa ni me preocupa" y ha afirmado que "no le he dedicado ni un minuto de mi tiempo". Asimismo ha asegurado que el Govern "en ninguna de las reuniones que hemos mantenido desde que soy responsable de Modelo de Ciudad, me ha manifestado su más mínimo interés por esta cuestión".

En relación a las declaraciones del alcalde, Antoni Noguera según las cuáles Cort aprobaría la desclasificación de este urbanizable si el Govern lo propone de forma consensuada, el también secretario general de los socialistas palmesanos ha afirmado que se trata de una cuestión de la que no se ha hablado en el seno del equipo de gobierno, por lo que no hay ninguna decisión al respectol

Por su parte, el alcalde, Antoni Noguera, ha eludido esta mañana pronunciarse sobre las conexiones denunciadas por el GOB entre el PSIB-PSOE con promotores de Son Bordoy y ha reiterado que "a nivel municipal no hay ninguna novedad sobre estacuestión", ya que la aprobación definitiva de la urbanización depende del Govern.