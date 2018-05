Armengol, al PP: "Hemos conseguido el descuento del 75% porque no tienen mayoría"

El nuevo descuento de residente del 75% para viajar entre la península y Balears volvió ayer a enfrentar a la presidenta del Govern Francina Armengol , y al líder de la oposición, Biel Company . Mientras que el presidente del PP balear atribuye la medida "por una parte al Gobierno y por otra al PP", Armengol le respondió que si las islas van a tener el descuento aéreo del 75% es "porque ustedes no tienen mayoría".

Fue el líder de los populares quien volvió a intervenir ayer en el pleno para preguntar por la mejora de la bonificación a la presidenta, en lo que Armengol vio "una pregunta de autobombo al Partido Popular". "Le recuerdo que los presupuestos generales aprobados por el Gobierno no llevaban el descuento del 75%, lo llevaba la enmienda de Nueva Canarias y de varios partidos de izquierda en el Congreso", recordó la presidenta del Govern, que señaló que Balears "ha conseguido el descuento del 75% porque ustedes han tenido que transaccionar porque ya no tienen mayoría". "Cuando perdieron la mayoría le dije que era una buena noticia", apuntó la líder del Ejecutivo, quien también subrayó que "es una buena noticia tener el descuento del 75 por ciento y no es gracias al Partido Popular".



Company: "Disfrute del 75%"



Por contra, Company relató que la mejora del descuento "se ha conseguido a pesar de su partido [el PSOE], que ha votado en contra de los presupuestos". El líder popular destacó que la enmienda que se incluirá en las cuentas prevé que el descuento ya sea para 2018, que tenga "vigencia indefinida" y que no pueda haber "pactos entre compañías para subir los precios". Company dudó que la propuesta de incluir el descuento del 75% en el Régimen Especial (REB) sea "bueno para Balears": "Le están poniendo el balón en el punto de penalti al Gobierno", se limitó a argumentar.

"Tengo la sensación de que quiere minimizar este hito histórico", observó Biel Company, que zanjó su intervención pidiendo a la presidenta que "disfrute del descuento como el resto de ciudadanos" mientras los diputados del PP exhibieron desde la bancada tarjetas con el lema #cuentaconel75% dentro del logo del PP.

Entre risas Armengol le replicó acusando a los populares de mantener una postura "ridícula" e "infantil" y cargó contra Company, diciendo que "cuando fue conseller con Bauzá no fue ni una sola vez a Madrid a pedirlo". "Deje de hacer bromitas y póngase a trabajar para el REB", zanjó la presidenta su careo con el líder del PP.



"Subir precios sería un fraude"



"Tenemos dos 75% y ninguno de ellos gracias al PP", criticó el portavoz de Més per Menorca, Nel Martí, aprovechando su pregunta sobre la mejora de la bonificación al transporte. "Será gracias a la coyuntura que un partido canario ha aprovechado", sintetizó el diputado menorquín, que se interesó por qué medidas tomará el Govern para que sea efectivo. Armengol recordó que hoy se reune con aerolíneas y navieras y que sería "un fraude" que subieran precios aprovechando la mejora.