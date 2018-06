Pruebas sentencia

Iñaki Urdangarin Petición Fiscalía de Palma:

19 años y 6 meses

Sentencia Audiencia de Palma:

6 años y 3 meses

Petición Fiscalía Supremo:

10 años

Sentencia Tribunal Supremo:

16 años y 6 meses

Sentencia Audiencia de Palma:

8 años y 6 meses

Petición Fiscalía Supremo:

12 años y 4 meses

Sentencia Tribunal Supremo:

11 años y luego 5 años

Sentencia Audiencia de Palma:

3 años y 8 meses

Petición Fiscalía Supremo:

4 años y 8 meses

Sentencia Tribunal Supremo:

2 años

Sentencia Audiencia de Palma:

Absuelta - Responsable civil 344.934,31 euros

Petición Fiscalía Supremo:

No pidió más responsabilidad civil. La abogacía del Estado sí lo pidió

Sentencia Tribunal Supremo:

4 años y luego 1 año sustituible por multa

Sentencia Audiencia de Palma:

1 año y 2 días sustituible por multa

Petición Fiscalía Supremo:

1 año, 1 mes y 15 días

Sentencia Tribunal Supremo:

2 años y luego 1,6 años sustituible por multa

Sentencia Audiencia de Palma:

15 meses y 2 días sustituible por multa

Petición Fiscalía Supremo:

1 año y 9 meses

Sentencia Tribunal Supremo:

8 años y luego 2 años sustituible por multa

Sentencia Audiencia de Palma:

15 meses y 2 días sustituible por multa

Petición Fiscalía Supremo:

1 año y 9 meses

Sentencia Tribunal Supremo:

5 años y 6 meses y luego 1 año sustituible por multa

Sentencia Audiencia de Palma:

1 año y 2 días sustituible por multa

Petición Fiscalía Supremo:

1 año, 1 mes y 15 días

Sentencia Tribunal Supremo:

11 años

Sentencia Audiencia de Palma:

Absuelto

Petición Fiscalía Supremo:

5 años y medio

Sentencia Tribunal Supremo:

8 años

Sentencia Audiencia de Palma:

Absuelta

Petición Fiscalía Supremo:

5 años y medio

Sentencia Tribunal Supremo:

8 años

Sentencia Audiencia de Palma:

Absuelto

Petición Fiscalía Supremo:

9 años de inhabilitación

Sentencia Tribunal Supremo:

6 años

Sentencia Audiencia de Palma:

Absuelto

Petición Fiscalía Supremo:

7 años de inhabilitación

Sentencia Tribunal Supremo:

No pidió condena

Sentencia Audiencia de Palma:

Absuelto

Petición Fiscalía Supremo:

No pidió condena

Sentencia Tribunal Supremo:

9 años

Sentencia Audiencia de Palma:

Absuelta

Petición Fiscalía Supremo:

No pidió condena

Sentencia Tribunal Supremo:

11 años y luego 2 años sustituible por multa

Sentencia Audiencia de Palma:

Absuelto

Petición Fiscalía Supremo:

No pidió condena

Sentencia Tribunal Supremo:

2 años

Sentencia Audiencia de Palma:

Absuelto

Petición Fiscalía Supremo:

No pidió condena

Sentencia Tribunal Supremo:

No pidió condena. Sí responsabilidad civil por 587.000 euros

Sentencia Audiencia de Palma:

Responsable civil por 265.088,42 euros

Petición Fiscalía Supremo:

No pidió más responsabilidad civil. La abogacía del Estado sí lo pidió

Sentencia Tribunal Supremo:

Retiró la acusación

Sentencia Audiencia de Palma:

Absuelto

Petición Fiscalía Supremo:

Absuelto

Sentencia Tribunal Supremo:

