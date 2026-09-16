Petra tendrá una promoción pública de alquiler con 19 viviendas del IBAVI

La presidenta del Govern de les Illes Balears, Margalida Prohens, ha presentado este miércoles el proyecto de una nueva promoción de 19 viviendas de protección pública en régimen de alquiler impulsada por el IBAVI en el municipio de Petra. Se trata de la primera promoción de alquiler del instituto en la localidad y la primera iniciativa pública de este tipo en más de dos décadas.

El proyecto se levantará en el Camí des Cos sobre un solar cedido gratuitamente por el Govern al IBAVI y contará con un presupuesto estimado de 3,5 millones de euros, impuestos excluidos. La promoción se enmarca en el plan de choque autonómico para ampliar el parque público de vivienda y facilitar el acceso a precios asequibles.

Durante la presentación, Prohens ha estado acompañada por el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo; el alcalde de Petra, Salvador Femenias, y el gerente del IBAVI, Roberto María Cayuela.

Una de las singularidades de la actuación es que se tramitará mediante el procedimiento exprés habilitado por el Ejecutivo balear para proyectos declarados de interés autonómico, lo que permitirá acortar plazos y simplificar la tramitación administrativa.

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Las viviendas se destinarán preferentemente a personas que acrediten al menos 18 años de residencia en Petra. El edificio incluirá diez pisos de un dormitorio, con superficies de entre 55,92 y 56,67 metros cuadrados, y nueve de dos dormitorios, de entre 71,97 y 74,22 metros cuadrados. Dos de las unidades estarán adaptadas para personas con discapacidad.