Més reclama explicaciones por las más de 400 alegaciones al tren sa Pobla-Alcúdia

Més per sa Pobla llevará al próximo pleno municipal una moción para reclamar al Govern mayor transparencia en la tramitación del proyecto ferroviario entre sa Pobla y Alcúdia, después de que haya transcurrido más de un año desde el periodo de información pública sin que se haya ofrecido una respuesta global a las más de 400 alegaciones presentadas por ciudadanos, entidades y colectivos.

La formación considera especialmente preocupante que, pese a los cambios anunciados en los últimos meses y la reconsideración de algunas alternativas iniciales, el Ayuntamiento continúe sin disponer de toda la información necesaria para conocer los criterios técnicos que están determinando la evolución del proyecto. En este sentido, denuncia que la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad ha denegado el acceso a informes técnicos y sectoriales elaborados durante la tramitación.

El portavoz de Més per sa Pobla, Antoni Simó Tomàs, reclama explicaciones claras: «Sa Pobla participó, alegó y propuso alternativas. Más de un año después, el Govern debe explicar qué ha decidido, con qué criterios y cuál es la hoja de ruta a partir de ahora».

La iniciativa da continuidad a la posición que la formación ha mantenido durante todo el proceso: apoyo a la llegada del tren hasta Alcúdia, pero desde una perspectiva crítica y constructiva orientada a mejorar el proyecto. Esta línea ya quedó reflejada en la moción aprobada por el pleno municipal el 7 de agosto de 2025 y en las más de 70 alegaciones y propuestas de mejora trabajadas por Més.

Entre estas propuestas destaca el estudio del soterramiento de la línea a su paso por la ronda de circunvalación de sa Pobla mediante una solución de falso túnel, con el objetivo de reducir el impacto territorial, proteger la marjal y la actividad agraria, y evitar que la nueva infraestructura genere una barrera dentro del municipio. Aunque inicialmente fue descartada, el Govern acabó abriendo la puerta a estudiar técnicamente esta alternativa, un cambio que, según Més, demuestra que las aportaciones realizadas desde el ámbito local pueden contribuir a mejorar el proyecto.

Para la formación, este precedente hace aún más necesario conocer qué ha ocurrido con el resto de alegaciones. «Si algunas propuestas han servido para modificar los planteamientos iniciales, tenemos derecho a saber cuáles se han incorporado, cuáles siguen en estudio y cuáles se han descartado, y por qué», señala Simó.

Més per sa Pobla defiende un tren útil, sostenible e integrado, que suponga una alternativa real al vehículo privado para la población residente y que, al mismo tiempo, sea compatible con la protección de la marjal, la actividad agrícola, el patrimonio y el paisaje.

Por ello, la moción plantea una demanda clara: que el Govern garantice la transparencia en la tramitación del proyecto, facilite el acceso a los informes técnicos, haga pública la respuesta a las alegaciones y dé a conocer las modificaciones introducidas y el calendario previsto.

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Una reclamación que la formación ya había planteado públicamente el pasado mes de febrero ante la falta de respuestas. «Queremos el tren hasta Alcúdia y queremos que sea el mejor tren posible. Pero para que sa Pobla pueda participar en las decisiones que afectarán a su territorio durante décadas, necesita información. Govern, sa Pobla quiere respuestas», concluye el portavoz.