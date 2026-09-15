El fraude sale en alquiler sin rubor

El estancamiento de la falta de soluciones al creciente déficit de viviendas dignas hace que se tenga una percepción social crónica de la problemática. Los letreros en los balcones o ventanas con el rebuscado «se alquila» son cosa del pasado. Nadie sabe nada. Ni rastro de un techo digno disponible para resguardar la integridad personal. Es una sucesión de ansiedades individuales que se ha vuelto silenciosa por agotamiento de exposición pública estéril y porque ahora todo ha migrado a las redes sociales. Hay que hurgar en ellas para estar al tanto de cuanto se cuece, incluido lo insano, tanto en el mundillo de la compraventa de casas como de los movimientos entre inquilinos potenciales y arrendatarios avispados. Es ahí cuando uno percibe que no solo se ponen en alquiler contadas casas o pisos en sentido estricto. También lo hace la picaresca o directamente el fraude. Lo hacen, además, sin rubor alguno y sin intervención legal. Son los efectos de las vacas flacas de la vivienda entre el constante crecimiento demográfico de Mallorca.

En esta misma página se deja constancia de una ganga sospechosa aparecida en Facebook, en el que se ofrece una amplia casa, junto a Llucmajor, con la salvedad de que el inquilino en ningún caso dispondrá de «posibilidad de empadronarse». Ya sabemos en qué condiciones administrativas está la casa. El registro en el padrón municipal es el trámite imprescindible para acreditar la residencia legal y canalizar el acceso a servicios básicos. Pero no, hay que estar invisible. El fraude, la irregularidad, también sale en alquiler. Es abundante ya el catálogo de habitáculos que aparecen en el mercado de arrendamiento como alternativa de vivienda digna. Todavía resuena el eco de la intervención policial en Manacor para desmantelar la infravivienda de 200 metros cuadrados en la que estaban empadronadas 30 personas. También existe el abuso inverso. En Sa Pobla, una oferta con tres habitaciones dobles limitó a dos el número total de usuarios. La problemática de la falta de vivienda se agrava extendiendo sus daños colaterales. Demasiados desaprensivos ya campan sobre ella. n