La comisión de seguimiento del proyecto fotovoltaico de Son Bonet se reunirá por primera vez el 23 de septiembre

La comisión mixta de seguimiento del proyecto de parque fotovoltaico de Son Bonet celebrará su primera reunión el próximo 23 de septiembre, a las 19.00 horas, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Marratxí. La creación de este órgano se acordó durante una mesa redonda celebrada en Ca Ses Monges, en Es Pla de na Tesa.

Están convocados a participar representantes de los partidos políticos con representación en el Consistorio, la plataforma Son Bonet Pulmó Verd, la Asociación de Vecinos Xaloc del Pla de na Tesa, la asociación Madres de Es Pla de na Tesa y el GOB Marratxí, con un máximo de dos representantes por entidad. La denominación de la asociación vecinal Xaloc figura también así en el directorio municipal de asociaciones.

Tras la constitución formal de la comisión, está previsto informar a sus integrantes sobre el estado de tramitación del proyecto fotovoltaico de Son Bonet. Posteriormente se abrirá un turno de intervenciones de los miembros de la comisión y la reunión finalizará con un apartado de ruegos y preguntas.

El encuentro se producirá pocos días después de que la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía haya abierto a información pública el proyecto "PSFV Aeropuerto de Son Bonet - Fase 1", situado en los terrenos del aeródromo de Marratxí. El procedimiento incluye la solicitud de autorización administrativa y el reconocimiento de utilidad pública a efectos de su declaración de interés general, además de una tramitación ambiental ordinaria. El plazo para consultar la documentación y presentar alegaciones permanece abierto hasta el 23 de octubre.

El proyecto, promovido por Aena, mantiene desde hace años una fuerte contestación vecinal e institucional. El propio Ayuntamiento de Marratxí reiteró el pasado mes de mayo a la empresa aeroportuaria su rechazo a la instalación del parque fotovoltaico en Son Bonet.