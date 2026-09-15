Can Munar, cuna de los Sospiros: así arranca el homenaje a los comercios históricos de Manacor

Preservar la memoria de los principales comercios tradicionales que aún conserva Manacor. Esa es la premisa para el lanzamiento de la campaña Manacor darrere el taulell, un proyecto enfocado en dos facetas tan necesarias como complementarias: reivindicar y dar a conocer los establecimientos 'de toda la vida' a las nuevas generaciones, por una parte. Y por otra servir como píldoras históricas y testigos gráficos de su legado a partir de su fundación y evolución.

Una forma, a su vez, de unir un tejido de barrio cada vez más diluído en las ciudades que, como Manacor, han sufrido un aumento poblacional que ha llegado a doblar el censo en tan solo 30 años. Una manera de concienciar y referenciar que en la sabiduría del tiempo está uno de los secretos de la propia identidad manacorina.

Auspiciado por el Ayuntamiento de Manacor, el lanzamiento esta semana de Manacor darrere el taulell, inaugura una serie de vídeos breves destinada a dar a conocer los comercios históricos del municipio. Las piezas audiovisuales permitirán descubrir la trayectoria de establecimientos con décadas de historia (algunos de ellos ya centenarios), sus productos más emblemáticos y el arraigo que mantienen con los barrios donde desarrollan su actividad.

"Las personas que están al frente de los negocios explican su experiencia y comparten recuerdos y anécdotas vinculados tanto al comercio como a la vida cotidiana de Manacor", explican desde el Área de Promoción Económica municipal, impulsora de la iniciativa.

Bàrbara Munar, del Forn Can Munar. / Aj.

La delegada del área, Paula Asegurado, ha destacado la importancia de conocer la historia del tejido comercial local, porque "también forma parte del patrimonio de Manacor". En este sentido, señala que "debemos tomar conciencia de la riqueza cultural que representa contar con comercios centenarios y con establecimientos que han acompañado a varias generaciones de manacorins".

Can Munar y sus Sospiros

Manacor darrere el taulell se enmarca en el Plan de Fortalecimiento Comercial de Manacor, un proyecto que contempla el desarrollo de una campaña de protección y promoción de los establecimientos emblemáticos del municipio. El primer vídeo de la serie está dedicado al Forn Can Munar, abierto en 1957 en el carrer d’Artà, conocido sobre todo por fabricar diariamente el dulce más característico de la ciudad: los Sospiros.

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Este primer vídeo ya se puede disfrutar en las redes sociales institucionales y en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Manacor, donde se irá subiendo periódicamente la vida y milagros de más comercios locales.