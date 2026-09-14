UGT denuncia el bloqueo de la negociación laboral en el Ayuntamiento de Calvià

La sección sindical de UGT en el Ayuntamiento de Calvià ha denunciado la demora en la negociación del nuevo acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario, un proceso que, según el sindicato, se prolonga desde hace más de dos años.

UGT ha acusado a los responsables municipales de "dilatar de manera intencionada" la negociación y de no tener en cuenta la mayoría de las propuestas sindicales destinadas a mejorar los salarios y la conciliación de la plantilla.

"Esta situación de retraso aboca a un conflicto laboral en el Ayuntamiento de Calvià si no hay un cambio de actitud", han señalado los representantes sindicales. UGT ha explicado que esperaba que el Consistorio presentara a principios de septiembre una propuesta de incremento salarial tras disponer de un informe de la Intervención municipal.

Según el sindicato, la oferta presentada por el Ayuntamiento "desestima la práctica totalidad de las mejoras económicas y sociales planteadas por la representación sindical" y supone "congelar de facto las condiciones laborales a estándares de 2018".

La sección sindical también ha denunciado retrasos en otros procedimientos relacionados con el personal municipal, entre ellos la revisión de la valoración de puestos de trabajo, con solicitudes pendientes desde marzo, y la tramitación de la Oferta Pública de Empleo de 2022. Asimismo, ha criticado las demoras en el abono de atrasos y la falta de respuesta a solicitudes y peticiones de trabajadores.

Descontento en la plantilla

UGT sostiene además que las mesas de negociación se han convertido en un foro en el que los asuntos quedan pendientes de estudio sin obtener respuestas concretas. También denuncia un retraso de un año en la elaboración de las actas de las reuniones celebradas, una circunstancia que, según el sindicato, vulnera la normativa vigente.

Por último, la organización sindical ha asegurado que existe un descontento generalizado entre la plantilla y que está recibiendo presiones de trabajadores para convocar movilizaciones.