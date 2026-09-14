El PSOE exige al Govern y Ayuntamiento que protejan la marina tradicional de Portocolom

La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca y candidata al Consell por el PSIB-PSOE, Amanda Fernández, y la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Felanitx, Gracia González, han exigido este lunes en Portocolom que la reordenación del puerto incorpore, como objetivo prioritario, la conservación de su marina tradicional.

"Estamos aquí dando voz a una reivindicación que no sale de los despachos, sino de los vecinos de Portocolom y de la Associació de Barques Tradicionals", ha afirmado Fernández. La asociación documenta 197 embarcaciones de madera (llaüts, lanchas felanitxeres y botes, entre otras) que representan más de un tercio de todas las barcas tradicionales que quedan en Mallorca y que podrían estar en peligro.

Protesta en Portocolom el pasado 6 de septiembre. / DM

La candidata socialista al Consell ha añadido que "no es solo un patrimonio material, todo esto viene acompañado de un patrimonio inmaterial excepcional, como los conocimientos, los oficios, como el de maestro de ribera, y toda una forma de vivir la marina tradicional".

Fernández ha responsabilizado directamente al Govern de la situación: "esta continuidad de la marina tradicional, estos conocimientos y estos oficios están desprotegidos por parte del Govern de Marga Prohens, que está poniendo en marcha un plan de reordenación que lo pone en peligro".

Barracas protegidas

Además, ha recordado que el conjunto de barracas de Portocolom fue declarado Bien de Interés Cultural por el Consell de Mallorca en 2024. Y ha hecho hincapié en que "ahora se están adjudicando a un precio desorbitado y solo se pueden utilizar durante cuatro meses. Esto es un problema añadido para unas embarcaciones que, precisamente, no pueden estar demasiado tiempo fuera del agua".

"Afecta como mínimo a 60 embarcaciones que ahora mismo se encuentran desprotegidas: barcas pequeñas, antiguas, de madera, que a la hora de repartir los amarres no se tiene en cuenta si son de madera o no. Muchas quedan fuera porque, además, son tan antiguas que no tienen documentación oficial" ha añadido la portavoz municipal Gràcia González.

González también ha denunciado el coste de los nuevos permisos: "por un amarre que solo se puede utilizar entre cuatro y seis meses, se piden 700 euros en sa Bassa Nova y también en es Babo. Y, además, estas embarcaciones tienen un mantenimiento mucho más elevado, porque son barcas tradicionales hechas de forma manual".

"Pedimos al Ayuntamiento de Felanitx y al Govern que tengan en consideración la reclamación que hace la Associació de Barques, para que los ciudadanos de Portocolom y los propietarios de estas pequeñas embarcaciones puedan hacer un uso adecuado a su naturaleza".

Amanda Fernández ha recordado que la asociación ya ha presentado una instancia al conseller de la Mar y del Cicle de l’Aigua, Juan Manuel Lafuente, "que es quien tiene la competencia", para que les ayude a proteger y dar solución a esta problemática. Finalmente, Fernández ha anunciado que mañana, en el Parlament, el Grupo Parlamentario Socialista pedirá al conseller Lafuente que rinda cuentas sobre qué soluciones tiene para dar respuesta a la problemática de las embarcaciones de madera y a todo el patrimonio inmaterial que las acompaña.