Comienzan las obras para ampliar y mejorar el polideportivo de Son Carrió

El Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar ha iniciado las obras de ampliación y mejora del polideportivo de Son Carrió, una actuación destinada a renovar las instalaciones y adaptarlas a las necesidades de los usuarios, clubes deportivos y familias que utilizan habitualmente este equipamiento.

El polideportivo de Son Carrió ha entrado en obras. / Aj.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 163.122,13 euros y se enmarca en el plan municipal de mejora de las infraestructuras deportivas desarrollado durante este mandato.

La intervención en Son Carrió se suma a las actuaciones realizadas en los otros polideportivos municipales. Según ha señalado el alcalde, Jaume Soler, durante los últimos tres años se han llevado a cabo trabajos de renovación y modernización en las instalaciones deportivas de Sant Llorenç, Sa Coma y Son Carrió. «Ahora continuamos trabajando con esta nueva actuación en Son Carrió para que nuestros espacios deportivos sean cada vez más completos y ofrezcan un mejor servicio a la ciudadanía», ha indicado Soler.

Un espacio muy utilizado

El concejal de zona de Son Carrió, Miquel Font, ha destacado que el polideportivo es una instalación utilizada habitualmente por vecinos, clubes y familias del núcleo. «Esta ampliación supone una mejora necesaria para continuar dando un buen servicio. El inicio de las obras es un paso importante para disponer de unas instalaciones más adecuadas a la actividad deportiva que se desarrolla», ha señalado.

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La actuación forma parte de las diferentes intervenciones impulsadas por el Ayuntamiento durante este mandato para modernizar los equipamientos deportivos municipales y mejorar su accesibilidad y prestaciones.