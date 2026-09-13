Costumari Popular
La lluna setembralés la més clara de l’any
L’exaltació de la Santa Creu (14)
La Veracreu o Santa Creu, és la creu a la qual va ser executat Jesús de Natzaret; en el cristianisme es considera una relíquia de primer ordre. La llegenda diu que l’emperadriu Elena de Constantinoble va fer enderrocar el temple dedicat a Venus que es trobava al Mont Calvari on suposadament Jesús havia mort en la creu. Ara bé, aquest mont –el Gólgota- no va existir mai, ja que no hi ha cap promontori prop de Jerusalem. S’hi varen trobar tres creus i per esbrinar quina era la de Jesús –la Veracreu-, santa Elena va ordenar que duguessin un home mort, i va ressuscitar en posar-lo damunt la Veracreu. Aquesta relíquia va anar a parar a diversos llocs, fins que un 14 de setembre va retornar a Jerusalem; d’aquí la data de la celebració. La Creu il·lumina la vida dels cristians: és esperança, victòria, compromís i resurrecció.
La Mare de Déu dels Dolors (15)
Aquesta devoció (Nostra Senyora dels Set Dolors, la Mare de Déu Dolorosa, Mater Dolorosa, etc.) és molt antiga. Els mateixos anys que Jaume I conqueria Mallorca, un grup de nobles florentins (set) varen fundar l’ordre dels Servents de Maria, i aquest orde va dur al registre de patents el denominat roser dels Set Dolors. Consisteix en set sèries de set bolletes enfilades i separades per set medalles on es representen els set dolors de Maria. El 7 és un dels nostres nombres màgics. La Mare de Déu dels Dolors és representada en algunes ocasions amb set espases que li travessen el cor. Així ens ho conta el professor Gabriel Bibiloni al seu blog.
Ha entrat la Lluna nova
Diu la veu popular que si ha plogut entre les dues mares de Déu (entre la d’agost i la de setembre) hi haurà menjar a voler, però si plou pels Sants Metges de Pina (26) sol ser un mal any per a les pastures. A l’hort es pot sembrar farratge, favó, alfals de primavera i xítxeros primerencs; també es poden trasplantar lletugues, endívies, bledes i carxofes, i se sembren les pastanagues. Ara ja comencen a caure les fulles dels arbres, els tons grisencs contrasten amb l’esponera de les llavors verdes que ressorgeixen de dins la terra per mor de les pluges caigudes; els codonys, les magranes, els caquis, les pomes, a poc a poc van canviant el color. I el dia segueix reculant davant la nit, fins que arribarem al dia més curt: avançam cap al solstici d’hivern per completar el cicle solar. Paga la pena collir les ametlles –dels ametlers que queden!- i les garroves –«uns anys n’hi ha més i d’altres més poques»-. A les terres de secà convé llaurar i preparar el guaret. Antany s’aprofitava aquest temps per treure els fems –adob natural- i deixar-los a caramulls pel sementer. També es pot preparar la sembra de la civada, ordi i faves primerenques.
Sant Josep de Cupertino (18)
(Copertino, 17 de juny de 1603-Osimo, 18 de setembre de 1663) va ser un sacerdot italià, de l’Orde dels Frares Menors. Beatificat per Benet XIV el 24 de febrer de 1753, va ser proclamat sant per Climent XIII el 16 de juliol de 1767. Era anomenat el sant volador pels episodis de levitació que tenia mentre era en èxtasi i que van provocar el procés del Sant Ofici, per abús de la credulitat del poble, tot i que va quedar absolt. També és invocat pels estudiants a causa del seu esforç en l’estudi per a poder passar l’examen d’ingrés al seminari.
La pressió atmosfèrica (I)
Quan la pressió atmosfèrica baixa abans de l’arribada d’un front de ruixats o tempestes, l’aire tendeix a ascendir. Per això es diu que les clavegueres fan pudor abans que plogui: l’aire del clavegueram, amb totes les seves emanacions, surt cap amunt. També les formigues perceben aquests canvis: si entra o surt aire del formiguer per un canvi de pressió, elles ho noten: sempre s’ha dit que, abans de ploure, netegen els voltants del niu, fan muntanyetes de terra per protegir-lo i tornen a dins abans que comencin a caure les gotes. Però els canvis de pressió són condicionants físics reals que tots hem experimentat. Quan pujam a un avió, per exemple, la pressió de la cabina s’ajusta com si fóssim a uns 2.400 metres d’altura.
Consum de llet
Durant segles, la llet, va tenir bàsicament un ús mèdic. Es creia que podia servir per curar un ampli ventall de malalties molt diverses i, amb aquesta finalitat, es reservava gairebé exclusivament per a la dieta dels malalts. Per consegüent, i com que no es considerava un aliment, les persones sanes no en consumien. A partir de la segona meitat del segle XIX, però, s’inicia el consum merament alimentari de la llet. En un principi, aquest consum estava molt limitat a les classes socials altes, però a poc a poc es va anar estenent a altres segments de la població fins a generalitzar-se cap als primers anys del s. XX. La majoria dels mamífers, una vegada desmamats, no solen beure pus mai més llet.
Sabíeu que...?
Avui comença la Setmana Europea del Càncer de Pulmó. Dilluns (14) és el Dia Internacional de l’Observació de la Lluna. Dimarts (15) és el Dia Internacional de la Democràcia. Divendres (18) és el Dia de les Vies Verdes. Dissabte (19) és el Dia Mundial de l’Aperitiu.
Les figues de moro ja són vermelles; convé esperar a collir-les després de les primeres plogudes, perquè així perden les pues.
Aquest mes, des de Formentor o el Cap de ses Salines, es pot veure sortir i pondre el Sol sense moure’s del lloc.
El ricí està a la plena de fruits: un temps s’emprava per fer oli purgant.
«Al final el que importa no són els anys de vida, sinó la vida dels anys» (Abraham Lincoln).
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