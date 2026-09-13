El Govern producirá 180.000 plantas autóctonas para restaurar los ecosistemas de Balears

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha iniciado este mes de septiembre una nueva campaña de producción de planta forestal autóctona en el vivero de Menut, en Escorca, con la previsión de superar las 180.000 unidades de noventa especies distintas durante el periodo 2026-2027.

Según el Centro Forestal de las Illes Balears (CEFOR), la producción se destinará principalmente a proyectos de restauración de ecosistemas forestales, recuperación de hábitats degradados y conservación de flora amenazada en el archipiélago.

La directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, destaca que el uso de planta de origen local permite “restaurar los espacios naturales con especies adaptadas a las condiciones propias de las islas” y, al mismo tiempo, incrementar la biodiversidad. Además, subraya que el objetivo no es solo aumentar la producción, sino también ampliar el número de especies para actuar sobre diferentes ecosistemas.

La campaña consolida la capacidad productiva del CEFOR, que en los últimos años ha superado las 150.000 plantas anuales, y marca un nuevo récord con la diversificación hasta noventa especies, la cifra más elevada hasta ahora.

Parte de la producción se destinará a la restauración de zonas afectadas por incendios forestales recurrentes en el Parque Natural de la Península de Llevant, en Artà, en el marco de un proyecto conjunto con TUI. En estas áreas se plantarán especies como pino carrasco, acebuche y madroño.

Algunos ejemplares de pino crecen en el vivero de Menut. / Caib

También se actuará en ecosistemas de ribera de fincas públicas como Cúber, en Escorca, y s’Albufera de Mallorca, donde se introducirán especies propias de estos entornos, como álamos, fresnos y olmos. En este último caso, el CEFOR trabaja en la obtención de ejemplares resistentes a la grafiosis, una enfermedad fúngica que ha diezmado estas poblaciones.

La producción del vivero permitirá además continuar la restauración de sistemas dunares y litorales en espacios como el Parque Natural Marítimo-Terrestre Es Trenc-Salobrar de Campos, con especies adaptadas como el lirio de mar, el cardo marino o el Elymus farctus.

Más allá de la restauración, una parte de la producción se centra en la conservación de flora amenazada. Este año se han reproducido ejemplares de dos especies endémicas de Mallorca en peligro crítico de extinción, lo que permitirá reforzar sus poblaciones y reducir el riesgo de desaparición.

Paralelamente, el CEFOR continúa avanzando en la mejora de técnicas de reproducción, con líneas de investigación como el injerto de encina dulce, con el objetivo de incrementar el éxito de producción y preservar la diversidad genética de las especies autóctonas.

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Con esta nueva campaña, el Govern consolida el vivero de Menut como una herramienta clave para la restauración ambiental y la conservación del patrimonio vegetal de las Illes Balears.