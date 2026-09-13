Algaid’Art alcanza su décima edición consolidado como un gran museo al aire libre

El municipio de Algaida disfruta este fin de semana de una nueva edición de Algaid’Art, la fiesta de las artes, que celebra su décimo aniversario consolidada como una de las principales citas culturales tanto del municipio como del conjunto de Mallorca. El pueblo se ha transformado estos dos días en un gran espacio de arte al aire libre, con más de 30 espacios expositivos que acogerán las propuestas de centenares de artistas.

La programación incluye disciplinas como pintura, escultura, fotografía, cerámica o instalaciones, además de una amplia oferta de actuaciones musicales y propuestas artísticas. La participación de artistas procedentes de distintos puntos del Mediterráneo refuerza el carácter abierto del evento, que reivindica el arte como un espacio de encuentro e intercambio entre territorios.

La clausura tendrá lugar este domingo a las 19,30 horas en la placeta de la iglesia, con la actuación de la Escola de Música i Danses de Mallorca, en la que las bailarinas lucirán faldas elaboradas con obras de artistas vinculados a las Illes Balears.

Entre las propuestas destacadas de esta edición figura 'Teixint pobles', un proyecto que pone en valor la creación colectiva y los vínculos entre comunidades a través del arte. La iniciativa presenta mandalas confeccionadas de manera participativa por vecinos de Algaida, Pina y Randa, así como por integrantes de la Associació de Dones del municipi de Els Poblets (Dénia). Las piezas simbolizan la cooperación y la conexión entre territorios, reivindicando el arte como herramienta para generar redes y fortalecer los lazos comunitarios.

Otro de los proyectos colectivos es la intervención artística sobre baldosas de barro, que puede visitarse en el patio de la rectoría. Esta propuesta parte de un elemento tradicional de la artesanía mallorquina para convertirlo en soporte de creación contemporánea, estableciendo un diálogo entre tradición y modernidad con la participación de artistas de las Illes Balears y de otros territorios mediterráneos.

Asimismo, el Casal Pere Capellà acoge la muestra colectiva 'Festes Populars', con obras que representan celebraciones de distintos puntos del Mediterráneo. A ello se suma una exposición de cerámica popular cedida al Ayuntamiento por Manel Domènech, compuesta por piezas de finales de los siglos XVIII y XIX que actualmente se encuentran en proceso de catalogación y que podrán visitarse en la Casa de la Vila.

La música será también protagonista durante todo el fin de semana. El sábado por la noche, el dúo itinerante de ocarinas formado por Marc García y Carmen Hermoso animó los espacios expositivos, mientras que la iglesia acogió un concierto del Cor de Dones de la UIB. El programa se completó con las actuaciones del grupo local The Coverbos en la placeta des Sitjar y Tardes en el Café, que ofreció música pop en la plaza.

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Con diez ediciones a sus espaldas, Algaid’Art se consolida como una experiencia colectiva que acerca la creación artística a la ciudadanía y convierte Algaida en un punto de encuentro entre artistas, vecinos y visitantes. La implicación del tejido local y la participación de creadores de distintos orígenes hacen posible una propuesta que reivindica la cultura como elemento de cohesión social y dinamización del municipio.