Más de 5.000 'marxaires' llegan al santuario de Lluc desde 45 pueblos de Mallorca

Más de 5.000 personas han participado en la 45ª edición de la Pujada a Lluc a peu de la Part Forana, celebrada durante la madrugada del sábado al domingo, en una de las citas más multitudinarias del calendario estival en Mallorca. La caminata ha partido desde 45 municipios de la isla y ha vuelto a convertir la clásica Pujada al santuario de la Serra de Tramuntana en una gran muestra de participación popular. Los 'marxaires' iban ataviados con camisetas de sus respectivos municipios, con colores que ayudaban a identificar la procedencia de los participantes. La subida estaba enmarcada dentro de los actos de la Diada de Mallorca.

El Consell de Mallorca ha asumido por segundo año consecutivo la organización del evento, después de que la Associació d'Antics Blauets de Llucdejara de encargarse de la misma por falta de recursos. La institución insular ha destinado más de 120.000 euros para cubrir los gastos de organización y desarrollo de esta tradicional convocatoria.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, que ha participado en la caminata desde la plaça del Bestiar de Inca, ya destacó durante la presentación previa que la Pujada a Lluc «es una tradición que no se podía perder» y una de las expresiones más significativas de la identidad mallorquina.

La jornada ha vuelto a dejar algunas de las imágenes más características de esta tradición, con la llegada de una multitud de caminantes al santuario a primera hora de la mañana. Allí, los participantes han disfrutado del habitual chocolate caliente ofrecido por la organización para reponer fuerzas, en un ambiente festivo y de convivencia. Muchos jóvenes han aprovechado las zonas ajardinadas de Lluc para descansar antes de emprender el camino de regreso a sus respectivos municipios, en muchos casos en autocares fletados para la ocasión.

Los actos en Lluc han continuado con un encuentro de gigantes y con la celebración del acto institucional y religioso en el Acolliment del santuario. La jornada ha contado con la bienvenida de la Associació d'Antics Blavets, la ofrenda de los diferentes pueblos, con ramos y productos de la tierra, y una eucaristía presidida por el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull.

Durante la misa celebrada en el santuario se ha rendido también un emotivo reconocimiento a mossèn Vicens Joan Rubí, director de la Coral dels Antics Blavets, a quien se le ha hecho entrega de una insignia de los antiguos blavets.

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Para garantizar el buen desarrollo de la caminata, el Consell ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad que ha implicado a unas 200 personas, entre caps de poble, servicios de carreteras, Protección Civil, policías locales, cuerpos de emergencia, Guardia Civil y servicios sanitarios. El operativo ha contado además con diversos puestos de avituallamiento, un centro de operaciones en Inca y otro en Lluc, así como un sistema de comunicaciones digitales que ha permitido asegurar la cobertura durante todo el recorrido.