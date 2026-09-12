Un vertido en Magaluf por una avería en la red de residuales obliga a una reparación de urgencia

El Ayuntamiento de Calvià, a través de la empresa pública Calvià 2000 y en coordinación con la Policía Local, Protección Civil, los servicios técnicos municipales y la empresa especializada Amer, trabaja desde la tarde de este jueves en la reparación de una avería en la arteria principal de aguas residuales que conecta Cala Vinyes con Magaluf.

La incidencia provocó un vertido en el litoral próximo a Magaluf, concretamente en la zona rocosa situada junto a Nikki Beach. Tras detectarse el problema, el Consistorio asegura que activó de inmediato un dispositivo de emergencia y desplazó al lugar a técnicos de Calvià 2000, el biólogo municipal, efectivos de Protección Civil y operarios de la empresa encargada de ejecutar los trabajos urgentes.

Como medida preventiva, Protección Civil informó a las embarcaciones presentes en la zona para evitar el acceso al agua, mientras que también se detuvieron temporalmente los bombeos ante el elevado caudal que salía de la conducción afectada.

Los trabajos se prolongaron durante toda la noche y, hacia las 6 horas de este viernes, los operarios lograron ejecutar un bypass provisional que permite mantener la circulación de las aguas residuales y minimizar el riesgo de nuevos vertidos mientras se aborda la reparación definitiva.

Las primeras inspecciones han revelado que la avería es más grave de lo previsto, con un tramo de aproximadamente de 30 metros de tubería hundido. Si el bypass se mantiene estable, el Ayuntamiento prevé iniciar el próximo lunes la sustitución del tramo dañado, una actuación que podría prolongarse durante varios días. En caso contrario, los equipos continuarían trabajando durante todo el fin de semana.

Para garantizar la seguridad durante la intervención, se han instalado planchas y señalización en la calzada, así como semáforos provisionales en las calles Notari Alemany y Pinzons para regular el tráfico mediante pasos alternativos. Por el momento, no se ha cerrado completamente ninguna de las vías afectadas.

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El Ayuntamiento ha destacado la rápida respuesta y la coordinación entre los distintos servicios implicados, que han trabajado sin interrupción para localizar la rotura, contener sus efectos y habilitar una solución provisional. Los servicios municipales mantendrán un seguimiento continuo de la situación e informarán de cualquier novedad que pueda afectar al tráfico, al litoral o al desarrollo de los trabajos.