SFM eliminará un paso a nivel de Santa Maria con un puente sobre la línea Palma-Inca

La empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) eliminará el paso a nivel del camí des Moliners, en el término municipal de Santa Maria del Camí, mediante la construcción de un nuevo paso superior sobre la línea ferroviaria Palma-Inca. El proyecto constructivo ha iniciado su periodo de información pública tras la publicación en el BOIB y después de haber superado los informes técnicos previos necesarios.

Desde este domingo se abre un plazo de 30 días para consultar la documentación y presentar alegaciones. Una vez finalizado este trámite y estudiadas las posibles aportaciones, continuará la tramitación administrativa para poder ejecutar las obras. El presupuesto base de licitación asciende a casi 4,4 millones de euros y el plazo estimado de ejecución es de seis meses.

La actuación permitirá suprimir el actual cruce entre la carretera y la vía ferroviaria, mejorando la seguridad tanto de los vehículos y peatones que transitan por este punto como de la circulación de trenes. El paso a nivel se encuentra en el punto kilométrico 15+207, en un tramo en curva con visibilidad reducida, donde los trenes alcanzan velocidades de hasta 100 kilómetros por hora. Según los últimos aforos, cada día pasan por este punto unos 400 vehículos y medio centenar de peatones.

El proyecto contempla la construcción de un puente metálico elevado, con acceso mediante rampas, que permitirá conectar ambos lados de la línea sin necesidad de cruzar las vías a nivel. El nuevo vial tendrá una longitud de 260 metros sobre el actual camí des Moliners y conectará con la carretera Ma-13A. Tanto el puente como las rampas contarán con una anchura de 10 metros. Asimismo, se construirá una rotonda de 30 metros de diámetro para reordenar la intersección y mejorar los accesos vecinales de la zona.

Los trabajos incluirán también movimientos de tierras, pavimentación, drenaje, reposición de servicios afectados y la señalización necesaria para la puesta en servicio de la nueva infraestructura.

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Esta actuación se enmarca en el plan de infraestructuras 'Illes en Transformació' impulsado por el Govern y forma parte de la estrategia de SFM para eliminar progresivamente los pasos a nivel de la red ferroviaria y reforzar la seguridad. Con esta intervención, la red quedará con 23 pasos a nivel, de los cuales 12 son viarios, mientras que la empresa pública trabaja paralelamente en la supresión de otros dos en los municipios de Consell y Binissalem.