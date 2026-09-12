Port d’Andratx estrena un nuevo aparcamiento con 150 plazas

El Port d’Andratx gana zona de aparcamiento. El Ayuntamiento estrenó ayer una nueva zona de estacionamiento en la calle Cristòbal Colom, que cuenta con 150 plazas disponibles. A efectos prácticos, este nuevo parking se traduce en una ampliación “significativa” de la oferta de estacionamiento en el núcleo, ya que crear nuevas plazas de aparcamiento era una necesidad que desde hace años reclamaban tanto los vecinos como los comerciantes del Port d’Andratx.

Con estas nuevas plazas, el equipo de gobierno encabezado por la alcaldesa, Estefanía Gonzalvo, continúa avanzando en “su compromiso firme de aumentar la oferta de aparcamiento en todo el municipio”. De momento, durante esta legislatura ya se han creado más de 1.500 nuevas plazas.

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Soluciones reales

“Desde el primer día de esta legislatura dijimos que queríamos dar soluciones a los problemas reales de nuestros vecinos, y ahora damos un paso más en el Port d’Andratx”, remarcó la alcaldesa. “Este aparcamiento responde a una demanda de los porteños y porteñas y demuestra que, cuando existe voluntad política, se pueden convertir las necesidades de los vecinos en realidades”, concluyó Gonzalvo.