Lletra menuda
El frenazo de lo mucho dicho y nada hecho
El particular énfasis que se pone desde la presidencia del Consell en magnificar los proyectos de la institución lleva a establecer una similitud entre lo dicho y lo hecho, cuando es sabido que entre lo uno y lo otro acostumbra a mediar un gran trecho que tiende a alargarse, todavía más, si debe recorrerse de la mano de la política institucional. Es una característica constante del discurso de Llorenç Galmés. De su última intervención más relevante se deduce ya con toda claridad que el límite de entrada de vehículos a Mallorca será un éxito irrebatible cuando la ley que debe regularlo está todavía en los albores de su tramitación parlamentaria.
El desencuentro indignado entre Ayuntamiento y Consell que se produce sobre el atasco circulatorio constante de Sóller, es otra muestra inequívoca de oratoria prometedora y parálisis ejecutora. No hace falta ir sobrado de memoria para recordar el día en que el presidente de la institución insular se trasladó a la Vall para proclamar que, al fin, se había llegado a una solución de consenso para fijar los aparcamientos disuasorios, la remodelación integral del Desvío y con ello acabar con la saturación del tráfico y mejorar su seguridad. Nada, como bien saben y padecen los sollerics.
Las obras deberían haberse iniciado hace por lo menos un año, pero ni siquiera cabe hablar de mero retraso porque hay que retroceder hasta la corrección informal que lleva al concejal de Movilidad, Josep Porcel, a hablar de engaño «flagrante y falta de respeto institucional», por parte del Consell, a base de promesas incumplidas y trabas a las mejoras comprometidas. Porcel asegura que las obras iniciadas por el Ayuntamiento seguían los cánones fijados por los técnicos insulares pero ahora, en cambio, son repudiadas por éstos etiquetándolas como «obras hechas sin autorización».
El desconcierto y el enfado condimentado con impotencia y engaño caen como una losa sobre el ya de por sí grave problema circulatorio de Sóller. El atasco institucional contribuye a incrementar una problemática de desespero diario.
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