Alaró renueva la señalización de los caminos rurales

El Ayuntamiento de Alaró ha renovado la señalización de los caminos de suelo rústico del municipio, con la sustitución de más de 25 señales que se encontraban deterioradas, con el objetivo de prevenir su degradación y garantizar que se mantengan en buenas condiciones.

Esta señalización tiene una doble función. Por un lado, facilita la identificación y la orientación por los diferentes caminos, zonas y fincas del término municipal. Por otro, permite preservar el patrimonio toponímico de Alaró, manteniendo los nombres tradicionales de las diferentes zonas rurales y fincas históricas del municipio.

El alcalde de Alaró, Llorenç Perelló, ha destacado que «mantener esta señalización es importante no solo porque ayuda a las personas a orientarse, sino también porque permite conservar los nombres y la toponimia de nuestro término. Es una parte de nuestro patrimonio que también debemos preservar».

Perelló también ha remarcado su importancia en casos de emergencia: «En muchas zonas rurales, estas señales son la única manera de identificar un camino o una finca. Tenerlas en buenas condiciones puede facilitar mucho el trabajo de los servicios de emergencia a la hora de localizar y llegar a un punto determinado».