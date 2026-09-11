Los vecinos denuncian la “contradicción” del Govern ante la reactivación del parque fotovoltaico de Son Bonet

El colectivo ciudadano Son Bonet Pulmó Verd ha expresado su rechazo frontal a la nueva tramitación administrativa del parque fotovoltaico proyectado en los terrenos del aeródromo de Son Bonet, en Marratxí, impulsado por Aena. La entidad denuncia, además, una “contradicción” por parte del Govern al permitir que el proyecto siga avanzando pese al posicionamiento previo del Parlament.

La crítica se produce después de que la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía haya abierto un nuevo periodo de información pública del proyecto PSFV Aeropuerto de Son Bonet – Fase 1 (RE024/25), un trámite que incluye la solicitud de autorización administrativa, el reconocimiento de utilidad pública y su evaluación ambiental ordinaria. Desde Pulmó Verd consideran que este paso permite que la iniciativa continúe su curso “a pesar de la oposición expresada durante los últimos años por vecinos e instituciones” .

El colectivo subraya como especialmente grave que esta nueva fase llegue después de que el Parlament balear reclamara por unanimidad que Aena renunciara a ubicar el parque fotovoltaico en estos terrenos. Según recuerdan, se trata de un espacio utilizado desde hace décadas por los vecinos como zona de ocio, paseo y esponjamiento urbano, por lo que consideran “incomprensible” que el proyecto siga adelante en paralelo a ese consenso político .

En este sentido, el portavoz de la entidad, Manel Gomáriz, defiende que la transición energética no debe hacerse a costa de espacios comunitarios. “No se puede defender una energía limpia robando el espacio a los vecinos”, afirma, al tiempo que plantea como alternativa la instalación de placas solares en superficies ya urbanizadas o en infraestructuras aeroportuarias existentes.

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Finalmente, Son Bonet Pulmó Verd insta tanto a Aena como al Govern a escuchar a la ciudadanía, respetar el acuerdo parlamentario y estudiar ubicaciones alternativas que permitan desarrollar energías renovables sin sacrificar este enclave. El colectivo advierte de que mantendrá su oposición a cualquier proyecto que implique la pérdida de este espacio, al que atribuye un importante valor social y ambiental para los núcleos del entorno