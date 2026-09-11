Sant Llorenç instala las aulas modulares del CEIP Mestre Guillem Galmés para iniciar su reforma integral

El CEIP Mestre Guillem Galmés de Sant Llorenç des Cardassar ya cuenta con las aulas modulares que acogerán temporalmente al alumnado durante las obras de reforma integral del centro. El traslado ya se ha completado, lo que permitirá iniciar los trabajos en el edificio principal lo antes posible.

La actuación, declarada de interés estratégico, supondrá una inversión superior a los 2,7 millones de euros y permitirá mejorar la seguridad, la funcionalidad y las condiciones de las instalaciones educativas.

Intervención

La necesidad de intervenir en el centro se detectó en noviembre de 2023, tras una visita del conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y del gerente del IBISEC, Mateu Suñer. La revisión del edificio llevó al cierre preventivo de tres aulas de la primera planta debido a su estado.

Durante las obras, la actividad lectiva continuará con normalidad en las nuevas instalaciones modulares. El Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar ha agradecido la implicación del equipo directivo, el personal del centro, las familias y los profesionales que han hecho posible el traslado.

El alcalde, Jaume Soler, ha destacado que se trata de «una de las actuaciones de mayor envergadura realizadas en los centros educativos del municipio», mientras que la concejala de Educación, Marga Servera, ha puesto en valor el esfuerzo de toda la comunidad educativa para facilitar el inicio de las obras.