La recogida de la fracción orgánica en Sóller, aplazada por falta de dinero
La empresa pública Sóller 2010 ha advertido de que no dispone de los recursos económicos ni humanos necesarios para asumir el incremento de trabajo que conlleva el nuevo servicio
La implantación de la recogida de la fracción orgánica de residuos en Sóller tendrá que esperar. El proyecto, previsto inicialmente para el mes de septiembre con el despliegue de los contenedores marrones que desde hace meses permanecen almacenados en dependencias municipales, ha quedado aplazado después de que la empresa pública Sóller 2010 haya advertido de que no dispone de los recursos económicos ni humanos necesarios para asumir el incremento de trabajo que conlleva el nuevo servicio.
Según fuentes municipales, el Ayuntamiento tendrá que aumentar la aportación anual que realiza a la empresa si quiere que la recogida de la materia orgánica pueda ponerse en marcha con garantías. Sóller 2010 estima que necesitará 880.000 euros más cada año para poder desplegar la nueva fracción, una cantidad que debería incorporarse mediante una modificación del contrato de gestión que el consistorio mantiene vigente con la empresa.
Actualmente, el Ayuntamiento aporta 2,8 millones de euros anuales para el conjunto del servicio de residuos: 1,9 millones para la recogida de basura y 900.000 euros para la recogida selectiva. Con la incorporación de la materia orgánica, explican desde la empresa, el volumen de trabajo aumentará de manera significativa y será imprescindible ampliar la plantilla para garantizar un funcionamiento adecuado.
Las mismas fuentes señalan que el proyecto ha chocado con la realidad económica del servicio y que, mientras no se formalice el incremento de la aportación municipal, la recogida de la materia orgánica no podrá activarse.
Estudio
El Ayuntamiento, añaden, es consciente de la situación y estudia cómo afrontar el actual escenario presupuestario para poder dar luz verde a la recogida de la nueva fracción, considerada clave para mejorar los índices de reciclaje y reducir la cantidad de residuos destinados a la incineración.
Desde hace meses, el almacén municipal de Son Angelats acumula decenas de contenedores a la espera de ser distribuidos en diferentes puntos de Sóller para que los ciudadanos depositen en ellos la fracción orgánica. Estos cubos continuarán, por ahora, sin uso.
Suscríbete para seguir leyendo
- Varapalo a la familia March: deberá retirar la barrera en su finca de Bàlitx d’Enmig
- El Consell impulsa un programa de travesías guiadas de cuatro días por la Ruta de la Pedra en Sec
- Instalan una pasarela de 36 metros entre Sa Pobla y Crestatx para cruzar el torrente de Sant Miquel
- Los residentes de larga duración tendrán prioridad en la futura promoción de 60 viviendas públicas de Marratxí
- Del negocio de los panes al de las casas: una nueva inmobiliaria abre en el centro de Bunyola en el local que ocupaba una panadería
- Vilafranca rinde homenaje a Tomeu Penya con la inauguración de un busto en la plaza que lleva su nombre
- Bodegas Ribas busca el vino del futuro: menos alcohol, pero con todo su sabor y personalidad
- ¿Por qué Santa Margalida celebra la Beata si Santa Catalina Thomàs era de Valldemossa?