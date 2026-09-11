La recogida de la fracción orgánica en Sóller, aplazada por falta de dinero

La implantación de la recogida de la fracción orgánica de residuos en Sóller tendrá que esperar. El proyecto, previsto inicialmente para el mes de septiembre con el despliegue de los contenedores marrones que desde hace meses permanecen almacenados en dependencias municipales, ha quedado aplazado después de que la empresa pública Sóller 2010 haya advertido de que no dispone de los recursos económicos ni humanos necesarios para asumir el incremento de trabajo que conlleva el nuevo servicio.

Según fuentes municipales, el Ayuntamiento tendrá que aumentar la aportación anual que realiza a la empresa si quiere que la recogida de la materia orgánica pueda ponerse en marcha con garantías. Sóller 2010 estima que necesitará 880.000 euros más cada año para poder desplegar la nueva fracción, una cantidad que debería incorporarse mediante una modificación del contrato de gestión que el consistorio mantiene vigente con la empresa.

Actualmente, el Ayuntamiento aporta 2,8 millones de euros anuales para el conjunto del servicio de residuos: 1,9 millones para la recogida de basura y 900.000 euros para la recogida selectiva. Con la incorporación de la materia orgánica, explican desde la empresa, el volumen de trabajo aumentará de manera significativa y será imprescindible ampliar la plantilla para garantizar un funcionamiento adecuado.

Las mismas fuentes señalan que el proyecto ha chocado con la realidad económica del servicio y que, mientras no se formalice el incremento de la aportación municipal, la recogida de la materia orgánica no podrá activarse.

Estudio

El Ayuntamiento, añaden, es consciente de la situación y estudia cómo afrontar el actual escenario presupuestario para poder dar luz verde a la recogida de la nueva fracción, considerada clave para mejorar los índices de reciclaje y reducir la cantidad de residuos destinados a la incineración.

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Desde hace meses, el almacén municipal de Son Angelats acumula decenas de contenedores a la espera de ser distribuidos en diferentes puntos de Sóller para que los ciudadanos depositen en ellos la fracción orgánica. Estos cubos continuarán, por ahora, sin uso.