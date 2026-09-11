De Pollença a Shanghai: la estudiante Àngela Font se prepara para representar a España en la competición WorldSkills

Àngela Font Ochogavia, ‘pollencina’ de 21 años y estudiante de cocina en el CIFP Juníper Serra de Palma, ha cursado los estudios de Grado Superior de Dirección de Cocina y afronta ahora la recta final de su preparación para competir en WorldSkills 2027, que se celebrará del 22 al 26 de septiembre en Shanghai, donde representará a España.

«A lo largo de estos meses de preparación he experimentado muchas emociones. No sabría definir una sola para explicar todo lo que ha supuesto para mí este proceso antes de partir hacia el mundial. Desde que llegué a los SpainSkills, el hecho de que el siguiente reto fuera representar al país a nivel mundial era un objetivo que todavía veía muy difuso. Sabía que llegaría, pero al principio estaba muy contenta por haber conseguido aquella meta, sin ser realmente consciente de todo lo que comportaba», explica Font Ochogavia.

La competidora ha contado durante estos meses con un amplio equipo de profesionales y expertos que han reforzado su preparación técnica y la han ayudado a familiarizarse con las exigencias de una competición internacional de alto nivel.

El programa ha combinado entrenamientos intensivos y asesoramiento profesional, con la participación de personas con experiencia en competiciones internacionales, gastronomía, panadería y pastelería, así como en los estándares específicos de este tipo de campeonatos.

Entre los profesionales que han participado en la preparación destaca Emilia, competidora de España en WorldSkills 2022 y EuroSkills 2023, y Ethan, ganador de SpainSkills 2024 y representante de España en WorldSkills Lyon 2024.

También ha contado con Shenqian Ye, profesional con una extensa trayectoria en el mundo de la gastronomía y un profundo conocimiento de la cocina y la cultura gastronómica china. Su participación ha sido especialmente importante para profundizar en los productos, las técnicas, los sabores y las particularidades de la gastronomía del país anfitrión.

Identidad

«Para mí, la gastronomía de un lugar es aquello que lo identifica y le da parte de su identidad. Hoy en día podemos decir que la gastronomía china está presente prácticamente en todo el mundo, pero, después de haber tenido la oportunidad de viajar allí previamente y de haber podido formarme con un chef chino, puedo asegurar que conocerla desde fuera y vivirla desde dentro son dos conceptos muy diferentes», manifiesta Àngela.

Asimismo, Maties Miralles, de Es Forn des Pla de na Tesa, ha aportado sus conocimientos especializados en panadería y pastelería, contribuyendo a reforzar la preparación técnica de la competidora.

En esta última fase también ha participado Toni Cruells, experto nacional de Cocina, experto en WorldSkills y coordinador de SpainSkills, además de profesor de la Escuela de Hostelería de Osona.

Un simulacro internacional en Helsinki

Uno de los puntos destacados del programa de preparación ha sido el desplazamiento a Helsinki, donde Àngela participó en unas jornadas de entrenamiento y en un simulacro de competición internacional en el centro de formación Stadin AO.

El encuentro permitió reproducir buena parte de las condiciones propias de un campeonato internacional y poner a prueba aspectos como la gestión del tiempo, la organización del puesto de trabajo, la presión competitiva y la capacidad de respuesta ante situaciones propias de la competición.

Esta experiencia ha servido para que Àngela llegue a Shanghai con mayor confianza y, sobre todo, con una mayor capacidad de adaptación a un entorno internacional.

La tutora autonómica, Joana Cantallops, del CIFP Juníper Serra, ha tenido un papel esencial en el seguimiento de la competidora y en el acompañamiento durante su proceso de preparación.

Asimismo, será el coordinador autonómico, Miquel Àngel Coll, del IES Puig de sa Font, quien asuma la coordinación global del proyecto, articulando las diferentes formaciones, entrenamientos, desplazamientos y colaboraciones necesarias para completar la preparación de la competidora.

Todo este trabajo llega ahora a su recta final. Después de meses de entrenamiento, simulacros internacionales y asesoramiento especializado, Àngela se prepara para afrontar el gran reto de WorldSkills Shanghai.

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«Me siento muy privilegiada y agradecida por todo lo que me han dado las Skills. Lo que más destacaría es el gran crecimiento, tanto personal como profesional, que me ha aportado haber podido formarme fuera. Ha sido una experiencia que me ha hecho crecer mucho y que, independientemente del resultado que pueda conseguir en Shanghai, ya ha supuesto mucho para mí», concluye la joven competidora.