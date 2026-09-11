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El piloto automático de AENA

Una imagen de la plataforma del aeródromo de Son Bonet, cuyas deficiencias señaló la Agencia de Seguridad Aérea en un informe de 2017. | AENA

Una imagen de la plataforma del aeródromo de Son Bonet, cuyas deficiencias señaló la Agencia de Seguridad Aérea en un informe de 2017. | AENA

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Llorenç Riera

Llorenç Riera

AENA es mal socio. No sabe de diálogo, negociación, consenso y mucho menos cesión. Su manual de actuación es unilateral. No entiende más generosidad que la de la conformidad resignada. Del mismo modo que halla indicios de inconstitucionalidad en una cogestión aeroportuaria de Son Sant Joan que podría desembocar en un aterrizaje forzoso de sus presupuestos, empleará, si hace falta, argumento análogo de eventual desequilibrio energético para insistir una y otra vez en el macroparque fotovoltaico de Son Bonet. Los perjuicios, para quienes se empeñan en hallar vida digna en el extrarradio palmesano porque aquí solo prevalece la Mallorca que se observa desde la ventanilla del avión. Total, un mar de placas solares junto al Pla de na Tesa puede adaptarse a la retina del mismo modo que lo hace al tímpano el constante vuelo rasante sobre Sant Jordi.

AENA mantiene inamovible el piloto automático sobre el aeródromo al que niega historia y dignidad para endosarle un enorme anexo que, según las previsiones, superará los 13.500 paneles solares. No atiende a turbulencia. Solo permanece la incógnita de si la demostrada capacidad de resistencia y argumento de Pulmó Verd será capaz de hacer desviar el vuelo.

En realidad ya lo ha hecho, pero el gestor aeroportuario, siempre con motor más potente, ha vuelto a la ruta original. No han valido informes ni pronunciamientos inequívocos en contra por parte del Ayuntamiento de Marratxí, negativas de declaración de interés industrial estratégico y ni siquiera contundentes peticiones parlamentarias de retirada. Nada, AENA es muy suya.

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El proyecto de parque fotovoltaico de Son Bonet sale a exposición pública y a partir de ahí todo vuelve a ser posible. Permanecen dos cosas claras, una, que AENA solo cederá por imperativo legal y otra, que la plataforma Pulmó Verd tampoco renunciará a la preservación del escaso espacio al que se le pueden atribuir valores medioambientales en la zona. Es un pulso muy desigual en el que, sin embargo, no está dicha la última palabra. n

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