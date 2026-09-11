Petra tendrá 19 nuevas viviendas públicas en una parcela cedida al IBAVI

El Govern balear ha autorizado la cesión gratuita al Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) de dos fincas en Petra para impulsar nuevas promociones de vivienda pública. Una de las parcelas, de carácter urbano, se destinará a la construcción de 19 viviendas de protección pública, mientras que la segunda, de naturaleza rústica, permitirá planificar una futura promoción en el municipio.

Los terrenos proceden de GESTUR, sociedad mercantil de mayoría pública, y están valorados en 636.821 euros y 28.637 euros, respectivamente. La operación forma parte del reparto de un dividendo con cargo a reservas voluntarias acordado por la junta de accionistas de la empresa en junio de 2025.

Proyectos

Por otra parte, el Consell de Govern ha dado luz verde a los proyectos de construcción de otras dos promociones del IBAVI en Mallorca. Se trata de 60 viviendas protegidas en Marratxí y seis en Capdepera. Ambas actuaciones ya habían sido declaradas inversiones de interés autonómico, una figura que permite acelerar la tramitación administrativa de las obras.

Estas promociones se enmarcan en el plan de choque de vivienda del Ejecutivo autonómico, que impulsa más de 1.500 viviendas públicas en Baleares. Según el Govern, los inmuebles se destinarán a residentes en las islas con una antigüedad mínima de cinco años y con preferencia para quienes residan en el municipio donde se ubica cada promoción.