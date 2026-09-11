Minuto de silencio en Felanitx por la mujer fallecida en la tormenta
La alcaldesa, Catalina Soler, ha transmitido el pésame de la localidad a la familia de la víctima
Un centenar de vecinos de Felanitx se han congregado hoy al mediodía frente al edificio del Ayuntamiento para guardar un minuto de silencio en memoria de Bárbara Ballester, la mujer de 67 años que falleció el miércoles al tratar de cruzar una calle inundada a causa de la fuerte tormenta. Entre los asistentes estaban varios familiares de la víctima, a quienes la alcaldesa, Catalina Soler, transmitió el pésame.
El acto se ha celebrado hoy al mediodía, como colofón del día de luto oficial que el Ayuntamiento había decretado por la muerte de Bárbara Ballester, ahogada al caer arrastrada por la fuerte corriente provocada por las lluvias en la calle Bellpuig. Un centenar de vecinos se han congregado frente al edificio consistorial, entre ellos varios familiares de la víctima, mientras un joven músico ha interpretado el Cant dels Ocells.
La alcaldesa ha entregado un ramo de flores a la hermana de la fallecida, y le ha transmitido su pésame de parte de toda la localidad.
Bárbara Ballester, de 67 años, falleció el miércoles por la tarde, ahogada al caer al suelo arrastrada por la corriente que bajaba por la calle Bellpuig, que estaba inundada por las intensas lluvias.
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