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Llucmajor retira seis toneladas de residuos del torrent dels Jueus en s’Arenal

Los trabajos de mantenimiento ha permitido mejorar las condiciones del cauce y facilitar la escorrentía del agua

Limpieza del torrent dels Jueus en s'Arenal.

Limpieza del torrent dels Jueus en s'Arenal. / Aj.

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EFE

Palma

El Ayuntamiento de Llucmajor ha retirado este verano cerca de 6 toneladas de residuos del torrent dels Jueus, en s’Arenal, en unos trabajos de mantenimiento realizados del área de Medio Ambiente para mantener limpio el cauce antes de las lluvias de otoño el tramo urbano del torrente durante la temporada alta.

Los trabajos del personal municipal de Medio Ambiente han permitido mejorar las condiciones del cauce y facilitar la escorrentía del agua, de manera que durante los últimos episodios de lluvias torrenciales no afectó a la playa de s’Arenal y el agua permaneció apta para el baño, ha explicado el consistorio en un comunicado.

Prevención

La alcaldesa de Llucmajor, Xisca Lascolas, ha destacado la importancia de mantener una actuación continuada en estos espacios, "especialmente en los tramos urbanos" y ha señalado que "las cerca de seis toneladas retiradas muestran la importancia de realizar estos trabajos de manera constante y preventiva".

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El ayuntamiento dará continuidad a estas labores mediante tareas de limpieza en las tramas urbanas del resto de torrentes del municipio "para retirar residuos y mantenerlos en las mejores condiciones posibles", ha añadido el regidor de Medio Ambiente, Antonio Cayuela.

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