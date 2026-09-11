Inyección de 8 millones para cambiar Magaluf: más Policía, cámaras y nuevas inversiones turísticas

Magaluf recibirá 7.997.557 euros del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) para reforzar la seguridad, mejorar los servicios públicos y continuar con la transformación de su modelo turístico. La inversión forma parte de los 16,8 millones de euros concedidos al municipio de Calvià dentro del Plan Anual 2026-2027 del ITS de Baleares.

Los casi ocho millones destinados específicamente a Magaluf se concentrarán en el proyecto “Mejora de la inspección, seguridad y concienciación para un turismo responsable en Magaluf II”, que dará continuidad a las actuaciones impulsadas durante los últimos años para reposicionar uno de los principales destinos turísticos de Mallorca.

Entre las medidas previstas figura un incremento de efectivos de la Policía Local, además de la implantación y mejora de sistemas de seguridad y videovigilancia. Los fondos también permitirán reforzar el Servicio de Atención a los Turistas Extranjeros (SATE) en las dependencias de la Guardia Civil.

La inversión financiará además nuevas acciones de la campaña ‘Magaluf for All’, destinada a fomentar un turismo responsable, así como diferentes actuaciones para modernizar las infraestructuras municipales y mejorar la calidad de los servicios públicos.

La partida para Magaluf supone prácticamente la mitad de los 16.806.856 euros que recibirá Calvià. Los otros 8,8 millones se repartirán entre siete proyectos de renovación urbana, recuperación del litoral, patrimonio e infraestructuras.

Entre las principales inversiones se encuentran 2,4 millones para mejorar el frente marítimo de Santa Ponça, con una nueva pasarela de 588 metros y actuaciones de regeneración paisajística, y 2,38 millones para continuar la reforma del bulevar de Peguera, donde se renovarán las redes de agua, se ampliará el espacio para peatones y se instalarán iluminación LED y fibra óptica para sistemas de videovigilancia.

También se destinarán 1,54 millones a rehabilitar Ca ses Monges, en Es Capdellà, para convertir el histórico edificio en un centro cultural multifuncional.

La recuperación ambiental tendrá igualmente un peso destacado. Cala Blanca, en Costa de la Calma, recibirá 1,26 millones para renaturalizar el litoral y el torrente, mientras que otros 100.000 euros permitirán retirar chiringuitos y estructuras de la playa del Mago y Caló del Rei, en Portals Vells.

El plan se completa con cerca de 600.000 euros para un aparcamiento público en Santa Ponça y 500.000 euros para construir un escenario fijo para eventos en el parque de Son Caliu.

Con la captación de estos 16,8 millones de euros, el Ayuntamiento de Calvià ejecutará un plan de inversión ideado para avanzar hacia “un modelo de municipio más verde, accesible, seguro y competitivo”.