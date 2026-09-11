Inca respalda la reparación del alcalde republicano asesinado en 1937 y otras dos víctimas

El Ayuntamiento de Inca aprobó en el pleno ordinario celebrado este jueves dar apoyo a la solicitud de declaración de reparación y reconocimiento personal prevista en la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, a favor de Antoni Mateu Ferrer (alcalde republicano asesinado en febrero de 1937), Antoni Bestard Seguí y Gabriel Buades Pons.

El acuerdo se adopta a petición de los familiares de las víctimas y supone el respaldo institucional del Consistorio a la tramitación de este reconocimiento ante el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, en línea con el compromiso municipal con la recuperación de la memoria democrática.

El punto fue aprobado con los votos a favor del equipo de gobierno PSOE-Més y del PP, mientras que los tres representantes de Vox votaron en contra, sin argumentar en ningún momento el sentido de su voto.

En el caso del alcalde Antoni Mateu Ferrer, la resolución municipal recoge su trayectoria como destacado dirigente republicano en Inca durante la Segunda República, etapa en la que llegó a ejercer como alcalde entre 1932 y 1933. Durante su mandato impulsó diversas iniciativas de modernización de la ciudad, especialmente en ámbitos como la educación, la cultura y los servicios públicos.

Tras el golpe de Estado de julio de 1936, Mateu fue detenido, sometido a un consejo de guerra sumarísimo y condenado a muerte por “rebelión militar”. Finalmente fue fusilado el 24 de febrero de 1937 en el cementerio de Palma, en el contexto de la represión contra cargos y defensores de la legalidad republicana.

La resolución se ampara en el artículo 6 de la Ley de Memoria Democrática, que reconoce el derecho a obtener una declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes sufrieron persecución o condenas por motivos políticos, ideológicos o de conciencia durante la Guerra Civil y la dictadura. Este reconocimiento tiene carácter simbólico y no implica compensación económica, pero sí la declaración de ilegitimidad de las sanciones y condenas dictadas en ese periodo.

Asimismo, el acuerdo municipal da cobertura a la solicitud presentada por la nieta de Mateu Ferrer, María Antònia Mateu Ramón, quien ha acreditado su vínculo familiar para promover la petición ante el Estado.

La concejala de Memoria, Alice Weber (Més), ha subrayado que “la memoria democrática también es una responsabilidad de los ayuntamientos. Reconocer a las personas que sufrieron represión e injusticia es una forma de reparar, aunque sea simbólicamente, su nombre y su dignidad, y de preservar su recuerdo para las generaciones futuras”.

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Desde el Consistorio destacan que esta iniciativa se enmarca en las políticas públicas de memoria destinadas a documentar y dignificar a las víctimas de la represión franquista, al tiempo que refuerza el derecho de la ciudadanía a conocer su historia.