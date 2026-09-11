Inca aprueba emprender acciones legales contra las nuevas bases para elegir al gerente del teatro

El pleno del Ayuntamiento de Inca aprobó este jueves el inicio de acciones legales contra los acuerdos adoptados por el patronato de la Fundació Teatre Principal el pasado 3 de septiembre relativos a la aprobación de unas nuevas bases para la selección de un director-gerente del equipamiento cultural. Cabe recordar que tanto el Govern como el Consell de Mallorca, con 20 votos cada institución, así como los representantes del PP en el Ayuntamiento 'inquer', votaron a favor de modificar las bases del proceso selectivo en contra del criterio del equipo de gobierno PSOE-Més del Consistorio y pese a la existencia de informes jurídicos en contra.

La propuesta para impugnar el proceso salió adelante en el pleno del jueves con los votos a favor del equipo de gobierno (PSOE-Més) y la abstención de PP y Vox.

La decisión llega después de que el patronato de la Fundació Teatre Principal —integrado por las tres administraciones— aprobara el cambio de las bases con el respaldo de las instituciones supramunicipales y el rechazo del consistorio, pese a un informe desfavorable de los servicios jurídicos de la propia fundación.

Durante el pleno, el secretario municipal reforzó este argumento al señalar que el puesto de director gerente del teatro se encuadra en la categoría de personal directivo laboral, por lo que su designación debe realizarse mediante libre designación. En este sentido, advirtió de que “el sistema de concurso no es aplicable en este caso”, cuestionando así el modelo impulsado por Govern y Consell.

El alcalde, Virgilio Moreno, insistió en que el cambio de bases supone un “procedimiento ilegal” y anunció que el Ayuntamiento solicitará la suspensión cautelar del acuerdo. A su juicio, aprobar unas condiciones sin respaldo jurídico genera “una inseguridad absoluta” y abre la puerta a posibles impugnaciones por parte de los aspirantes.

El alcalde afirmó que se trata de una "situación insólita" y cuestionó el sistema mediante el cual el Govern y el Consell puedan emitir veinte votos por institución independientemente de las mayorías políticas presentes en ambas administraciones, mientras que el Ayuntamiento tiene 21 votos en el patronato, uno por cada concejal, que pueden emitirse en función de los intereses de cada partido con representación municipal.

Moreno añadió que el equipo de gobierno aceptará las nuevas bases siempre que vengan acompañadas de "informes favorables" por parte de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Inca, que "son los mismos del patronato de la Fundació". "Si no nos ponemos de acuerdo, entonces que lo diga un juez", concluyó.

Antes de la votación, el grupo popular solicitó un receso para valorar su posición, que finalmente se tradujo en una abstención. Su portavoz, Pedro Mas, rechazó que el conflicto tenga carácter jurídico y defendió que el objetivo de las nuevas bases es garantizar la transparencia del proceso. “Las bases no dicen quién tiene que ser el director ni queremos elegirlo, no defendemos a ningún candidato en concreto sino simplemente que se designe al mejor profesional posible y al mejor proyecto”, afirmó.

Mas añadió que “se pretende convertir un tema de transparencia en una batalla política y judicial”, marcando distancias con la postura del equipo de gobierno.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento de Inca sostiene que, como principal responsable de la gestión del teatro y mayor aportante económico, debe velar por la legalidad del proceso y el correcto funcionamiento de una de las principales instituciones culturales del municipio.