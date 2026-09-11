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El Govern invierte 2,29 millones para asegurar la depuración de aguas en Manacor y Cala Murada hasta 2029

La inversión cubrirá el mantenimiento y explotación del servicio durante tres años, con una aportación anual de más de 763.000 euros

Imagen de una depuradora de aguas residuales.

Imagen de una depuradora de aguas residuales. / DM

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Redacción Part Forana

Manacor

El Consell de Govern ha autorizado este viernes un gasto de casi 2,3 millones de euros para garantizar el funcionamiento del servicio de depuración de aguas residuales en Manacor y Cala Murada durante el periodo 2027-2029.

Esta aportación permitirá cubrir los costes de conservación, mantenimiento y explotación de las instalaciones durante los próximos tres años, asegurando así la continuidad de un servicio esencial para ambos núcleos.

La gestión del sistema corresponde a la Empresa de Servicios del Municipio de Manacor (SAM), que recibirá esta compensación económica para hacer frente a los gastos derivados del funcionamiento de las infraestructuras. Según los cálculos de los servicios técnicos, el importe anual asciende a 763.861,86 euros, hasta completar los 2,29 millones previstos para el conjunto del trienio.

La nueva financiación permitirá dar continuidad al servicio a partir del 1 de enero de 2027 y garantizar el tratamiento de las aguas residuales de Manacor y Cala Murada durante todo el periodo.

El gasto se distribuirá entre los ejercicios 2027, 2028, 2029 y 2030, ya que el pago correspondiente al mes de diciembre de cada año se tramita en enero del ejercicio siguiente.

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Con esta actuación, la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua asegura los recursos necesarios para mantener en funcionamiento el sistema de depuración durante los próximos años.

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