Denuncian vertidos de aguas turbias y malolientes en la playa de Magaluf
El caudal desemboca directamente en el mar desde unas rocas situadas frente a una zona residencial
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Vecinos y usuarios han denunciado la presencia de vertidos de aguas turbias y malolientes en la playa de Magaluf frente al islote de sa Porrassa. El caudal cae desde una zona rocosa situada frente a una urbanización directamente hacia la primera línea de mar.
El episodio, que ha sido capturado por bañistas de la zona, ha causado alarma, ya que el agua residual desemboca justo en un punto donde navegaban varias barcas pequeñas y transitaban bañistas, que alertaron de inmediato sobre un hedor insoportable.
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