La Biblioteca Municipal Es Rafal de sa Pobla cierra un verano de récord con 5.828 usos y participaciones
La participación en actividades crece con fuerza, 67 personas quedan en lista de espera y la Festa de les Cultures reúne a cerca de 200 participantes
La Biblioteca Municipal Es Rafal de sa Pobla ha cerrado la programación de verano de 2026 con 5.828 usos y participaciones durante los meses de julio y agosto. El balance incluye 3.790 visitas a la biblioteca y 2.038 asistencias acumuladas a las actividades, unas cifras que confirman una demanda alta y sostenida del servicio durante el verano.
En julio, el total de uso y participación llegó a 2.952, un 11,9% más que el mismo mes de 2025. La participación en actividades pasó de 645 a 1.043 asistencias, un aumento del 61,7%. Los talleres infantiles concentraron 466 participaciones, seguidos de los grupos de conversación y alfabetización digital, los talleres de catalán y el taller de inglés.
Agosto se cerró con 2.876 usos y participaciones, frente a los 693 del año anterior. La comparación refleja sobre todo el efecto de haber mantenido el servicio activo durante el verano de 2026, ya que en agosto de 2025 la biblioteca solo abrió diez días. La apertura continuada también ha permitido que la biblioteca funcionase como refugio climático: un espacio accesible, gratuito y de proximidad donde resguardarse del calor. A pesar de este contexto, las 995 asistencias a actividades, un 5% por encima de la estimación inicial, muestran el interés de la programación.
La demanda supera todavía la capacidad actual. Hay 67 personas en lista de espera: 22 para los talleres infantiles, 10 para el grupo de conversación y alfabetización digital para mujeres y 35 para inglés. Además, 28 personas se han inscrito para empezar alfabetización digital durante el curso, especialmente personas mayores y personas que necesitan apoyo lingüístico o digital.
'Festa de les Cultures'
La Festa de les Cultures cerró la programación de verano con cerca de 200 participantes. Después de un mes de preparación compartida, la jornada incluyó un mercadillo intercultural con seis puestos, exhibiciones de los grupos, la presentación de los pódcasts elaborados durante el verano y una merienda comunitaria.
La encuesta de seguimiento también refleja una valoración muy favorable: el 92,3% considera las actividades útiles o muy o bastante útiles, el 92,1% afirma que ahora visita más a menudo la biblioteca y el 97,4% tiene intención segura o probable de continuar. La puntuación media de recomendación es de 4,90 sobre 5.
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