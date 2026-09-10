Llaman a protestar contra la corrida de toros de Muro y alertan de irregularidades

La Fundación Franz Weber (FFW) ha lanzado un llamamiento a la movilización ciudadana contra la corrida de toros prevista para el próximo domingo 13 de septiembre en la plaza de Muro, en un contexto que, según la organización, refleja un descenso del interés por la tauromaquia y peores entradas en los últimos meses.

Los naturalistas animan a los vecinos del municipio a participar en la protesta convocada por colectivos locales como Satya Animal y Progreso en Verde, que tendrá lugar a las 17,30 horas frente al coso taurino. La entidad subraya que esta movilización busca visibilizar el rechazo social a este tipo de espectáculos, especialmente tras las “imágenes lamentables” registradas en una reciente corrida en Palma, donde —según denuncian— se produjeron insultos y comportamientos incívicos.

La ONG internacional ha criticado también la promoción de entradas dirigidas a público infantil, al considerar que estos eventos exponen a menores a situaciones de maltrato animal en un entorno inadecuado. En este sentido, apuntan a factores como el consumo de alcohol, el tabaco o la normalización de conductas violentas, y recuerdan que estas prácticas contravienen las recomendaciones formuladas por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en 2018 y 2026, así como la Observación General nº 26 sobre el derecho a un medio ambiente sano, publicada en 2023.

Un evento sin autorización que sigue promocionándose

Paralelamente, la Fundación Franz Weber ha advertido de la promoción en redes sociales de una “suelta de vacas” prevista para el 12 de septiembre que, según aseguran, no cuenta con el permiso del Ayuntamiento de Muro. A pesar de la denegación de la autorización correspondiente, la actividad continúa difundiéndose en plataformas digitales e incluso aparece vinculada a promociones de empresas privadas de la isla.

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Ante esta situación, la organización reclama a las autoridades un mayor control y seguimiento de los eventos anunciados para evitar la celebración de actividades que no cumplen con la normativa autonómica vigente.