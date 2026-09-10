Ensayando la última oportunidad

En lo que va de democracia, Costitx ha compatibilizado como nadie la dimensión política local con la proyección exterior de las dos personas a quienes ha estado reservada su alcaldía. Maria Antònia Munar fue el exponente avasallador de ello, un éxito y declive que ha arrastrado con suerte muy desigual a su delfín y sucesor, Antoni Salas, abocado a pagar, más allá de Costitx, los excesos de su mentora.

Dos décadas de lastre no han sido suficientes para agotar la capacidad de aguante de quien ha arrinconado a Bernat Ramis en beneficio de un Joan Munar al que ahora cede la vara. En Costitx la alcaldía es una cadena de eslabones contados y cerrados.

Éxito cómodo en lo local y soledad profunda en lo regional, este es el escueto curriculum ambivalente de un Antoni Salas que no se va, solo quema la larga etapa de Costitx para entrenarse con intensidad en el gimnasio reconvertido de Coalició per Mallorca. La regeneración, ya van tres, será dura porque el viento político viene de cara y predomina un electorado poco apegado a la identidad autonómica. Las siglas no son amigas de Antoni Salas. Le llegan manchadas o sin pulir. Primero UM, luego El Pi y ahora CpM. A esta oscilante adscripción política y a los apegos al respectivo historial que ello comporta, hay que atribuir la dificultad que ha tenido el alcalde cesante de Costitx para abrirse camino a través de la Federació de Municipis y el Consell de Mallorca.

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No es extraño por tanto que, aún sin desvelarlo explícitamente, Antoni Salas, se muestre un tanto escaldado. Acumula demasiadas lesiones. Sabe que está ante la última oportunidad y frente a un resultado que no depende solo de su vocación y entrega. Tiene en el recuerdo inmediato ejemplos que así lo atestiguan. Como el de Jaume Font, sin ir más lejos. En el peor de los casos, siempre quedará la imagen floral de Costitx.