Denuncian la paralización del centro de día de Santa Ponça

El Partido Vecinal de Calvià ha elevado públicamente su protesta por el estado de abandono en el que se encuentra la parcela destinada a la construcción del futuro centro de día de Santa Ponça, una infraestructura que consideran «fundamental e irrenunciable» para mejorar la atención a las personas mayores del municipio.

La formación recuerda que los terrenos fueron adquiridos durante la pasada legislatura, bajo la gestión del PSOE, con el compromiso de dotar a la localidad de un equipamiento asistencial acorde a las necesidades de la población envejecida. Sin embargo, años después, el proyecto continúa sin materializarse y el solar permanece en desuso.

Desde el Partido Vecinal de Calvià critican la falta de respuesta tanto de los anteriores equipos de gobierno como del actual ejecutivo municipal. «Lo más preocupante es que ni quienes lo prometieron entonces ni quienes gobiernan ahora han sido capaces de dar una solución. Cuando llegan los discursos, las fotos y las promesas, parece que todos se acuerdan de nuestros mayores, pero la realidad hoy es una parcela abandonada y un proyecto congelado», ha señalado Joan Ferrer, candidato a la Alcaldía.

Bajo el lema «Menos propaganda y más gestión», la candidatura vecinal reclama que el centro de día de Santa Ponça se convierta en una prioridad real dentro de la agenda municipal. En este sentido, subrayan que las personas mayores «han construido los barrios del municipio y merecen servicios dignos», al tiempo que rechazan que este colectivo sea utilizado como «recurso de propaganda electoral cada cuatro años».

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Cabe recordar, no obstante, que hace un año el equipo de gobierno PP-Vox descartó la construcción del equipamiento sociosanitario en la citada parcela debido a su ubicación en una zona inundable.